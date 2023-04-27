Тюменцы могут купить новое жилье дешевле, чем в начале года

Тюменцы могут приобрести жилье на первичном рынке по ценам ниже, чем были в начале 2023 года. О первом за несколько лет снижении средней цены на новостройки в Тюменской области сообщают аналитики банка ДОМ.РФ.
«Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Тюменской области снизилась относительно февраля 2023 года на 1,1%. Сейчас она составляет в среднем 109 тысяч рублей. Вместе с показателями выдачи ипотек это позволяет говорить о стабилизации на первичном рынке жилья», — говорится в аналитическом сообщении.
Источник URA.RU в риэлторском сообществе пояснил, что небольшое снижение цены стало первым ответом застройщиков на застой рынка. По его мнению, продавцы боятся уменьшения спроса, и поэтому спешат продать те квартиры, которые не продаются на протяжении трех-четырех месяцев. «Своего рода стагнация на рынке, перенасыщенность. Жилье есть, но покупать его не спешат — поэтому сейчас есть необходимость подогреть интерес покупателя», — добавил собеседник URA.RU.
Ранее агентство рассказывало о том, что спрос на первичном рынке упал по итогам марта 2023 года на 11%. В то же время загородная недвижимость стала интересовать тюменцев вдвое чаще, чем в 2022 году.
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