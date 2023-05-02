Тюменский Роспотребнадзор остался без PR-службы

В Роспотребнадзор по Тюменской области требуется специалист по связям с общественностью. Информация о вакансии была опубликована на онлайн-площадке по поиску работы hh.ru. По данным URA.RU, предыдущий пиарщик ведомства оставил должность несколько недель назад.
«Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Помощник руководителя, специалист по связям с общественностью. [Заработная плата:] от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов. Требуемый опыт работы: 1—3 года. Полная занятость, полный день», — указано в объявлении, размещенном на hh.ru.
Среди обязанностей PR-специалиста Роспотребнадзора — подготовка заседаний, встреч, совещаний, проектов докладов и презентаций; выполнение заданий руководителя и мониторинг СМИ. Соискатели должны иметь высшее образование. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые учились на профильных факультетах: журналистики и филологии.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.