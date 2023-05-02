02 мая 2023

Тюменский Роспотребнадзор остался без PR-службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
Роспотребнадзору по Тюменской области требуется PR-специалист Фото:

В Роспотребнадзор по Тюменской области требуется специалист по связям с общественностью. Информация о вакансии была опубликована на онлайн-площадке по поиску работы hh.ru. По данным URA.RU, предыдущий пиарщик ведомства оставил должность несколько недель назад.

«Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Помощник руководителя, специалист по связям с общественностью. [Заработная плата:] от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов. Требуемый опыт работы: 1—3 года. Полная занятость, полный день», — указано в объявлении, размещенном на hh.ru.

Среди обязанностей PR-специалиста Роспотребнадзора — подготовка заседаний, встреч, совещаний, проектов докладов и презентаций; выполнение заданий руководителя и мониторинг СМИ. Соискатели должны иметь высшее образование. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые учились на профильных факультетах: журналистики и филологии.

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В Роспотребнадзор по Тюменской области требуется специалист по связям с общественностью. Информация о вакансии была опубликована на онлайн-площадке по поиску работы hh.ru. По данным URA.RU, предыдущий пиарщик ведомства оставил должность несколько недель назад. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Помощник руководителя, специалист по связям с общественностью. [Заработная плата:] от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов. Требуемый опыт работы: 1—3 года. Полная занятость, полный день», — указано в объявлении, размещенном на hh.ru. Среди обязанностей PR-специалиста Роспотребнадзора — подготовка заседаний, встреч, совещаний, проектов докладов и презентаций; выполнение заданий руководителя и мониторинг СМИ. Соискатели должны иметь высшее образование. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые учились на профильных факультетах: журналистики и филологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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