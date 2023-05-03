В Тюмени горит 80 гектаров сухой травы

Под Тюменью горит сухая трава Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

На объездной дороге в Ленинском районе Тюмени замечен большой столп дыма. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». В региональном управлении МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что там горит сухая трава.

«Тюменцы заметили столп дыма за объездной дорогой. Дым зафиксировали в Ленинском районе», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству рассказали о том, что на 11 километре Велижанского тракта горит сухая трава. «Площадь возгорания — примерно 80 гектаров. На месте работают 28 сотрудников МЧС при поддержке Авиалесоохраны», — сообщили там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в тюменском селе Салаирка ночью 4 мая сгорели четыре дома. При этом в регионе с апреля действует особый противопожарный режим.