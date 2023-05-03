03 мая 2023

В Тюмени замечен огромный столп дыма. Фото

В Тюмени горит 80 гектаров сухой травы
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание "Запсибкомбанка", здание "Уральского банка реконструкции и развития". Тюмень, дым, трубы, тэц 2, отопление, микрорайон
Под Тюменью горит сухая трава Фото:
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На объездной дороге в Ленинском районе Тюмени замечен большой столп дыма. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». В региональном управлении МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что там горит сухая трава.

«Тюменцы заметили столп дыма за объездной дорогой. Дым зафиксировали в Ленинском районе», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству рассказали о том, что на 11 километре Велижанского тракта горит сухая трава. «Площадь возгорания — примерно 80 гектаров. На месте работают 28 сотрудников МЧС при поддержке Авиалесоохраны», — сообщили там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в тюменском селе Салаирка ночью 4 мая сгорели четыре дома. При этом в регионе с апреля действует особый противопожарный режим.

На Велижанском тракте Тюмени горит сухая трава
На Велижанском тракте Тюмени горит сухая трава

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На объездной дороге в Ленинском районе Тюмени замечен большой столп дыма. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». В региональном управлении МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что там горит сухая трава. «Тюменцы заметили столп дыма за объездной дорогой. Дым зафиксировали в Ленинском районе», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству рассказали о том, что на 11 километре Велижанского тракта горит сухая трава. «Площадь возгорания — примерно 80 гектаров. На месте работают 28 сотрудников МЧС при поддержке Авиалесоохраны», — сообщили там URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в тюменском селе Салаирка ночью 4 мая сгорели четыре дома. При этом в регионе с апреля действует особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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