Представитель крупнейшего застройщика идет в гордуму Тюмени

Глава тюменского филиала застройщика «Брусника» Виктор Корчагин претендует на место в гордуме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по бюджету гордума. Тюмень, совещание, заседание
Корчагин выдвинулся по одномандатному округу №23 Фото:

Глава тюменского филиала застройщика «Брусника» Виктор Корчагин претендует на место в гордуме Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования «Единой России». По мнению политолога Александра Безделова, кандидатура Корчагина выгодна и властям, и избирателям.

По данным портала праймериз, Корчагин выдвинулся по одномандатному округу №23 (район улиц Широтная, Зелинского, Менделеева, Семовских). Предварительное голосование ЕР пройдет с 22 по 28 мая.

«Кандидат от бизнеса интересен избирателю тем, что он имеет средства для решения проблем округа — благоустройства, в частности. Для властей Тюмени он обладает необходимыми компетенциями в условиях бурного развития города. Если бы в нынешнем составе гордумы были представители крупных застройщиков — это возможно помогло бы избежать скандала с КРТ», — считает Безделов.

Выборы в гордуму Тюмени намечены на 10 сентября. Из 36 депутатов, 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава тюменского филиала застройщика «Брусника» Виктор Корчагин претендует на место в гордуме Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования «Единой России». По мнению политолога Александра Безделова, кандидатура Корчагина выгодна и властям, и избирателям. По данным портала праймериз, Корчагин выдвинулся по одномандатному округу №23 (район улиц Широтная, Зелинского, Менделеева, Семовских). Предварительное голосование ЕР пройдет с 22 по 28 мая. «Кандидат от бизнеса интересен избирателю тем, что он имеет средства для решения проблем округа — благоустройства, в частности. Для властей Тюмени он обладает необходимыми компетенциями в условиях бурного развития города. Если бы в нынешнем составе гордумы были представители крупных застройщиков — это возможно помогло бы избежать скандала с КРТ», — считает Безделов. Выборы в гордуму Тюмени намечены на 10 сентября. Из 36 депутатов, 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...