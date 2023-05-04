Представитель крупнейшего застройщика идет в гордуму Тюмени

Глава тюменского филиала застройщика «Брусника» Виктор Корчагин претендует на место в гордуме

04 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Корчагин выдвинулся по одномандатному округу №23 Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава тюменского филиала застройщика «Брусника» Виктор Корчагин претендует на место в гордуме Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования «Единой России». По мнению политолога Александра Безделова, кандидатура Корчагина выгодна и властям, и избирателям. По данным портала праймериз, Корчагин выдвинулся по одномандатному округу №23 (район улиц Широтная, Зелинского, Менделеева, Семовских). Предварительное голосование ЕР пройдет с 22 по 28 мая. «Кандидат от бизнеса интересен избирателю тем, что он имеет средства для решения проблем округа — благоустройства, в частности. Для властей Тюмени он обладает необходимыми компетенциями в условиях бурного развития города. Если бы в нынешнем составе гордумы были представители крупных застройщиков — это возможно помогло бы избежать скандала с КРТ», — считает Безделов. Выборы в гордуму Тюмени намечены на 10 сентября. Из 36 депутатов, 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам

Глава тюменского филиала застройщика «Брусника» Виктор Корчагин претендует на место в гордуме Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования «Единой России». По мнению политолога Александра Безделова, кандидатура Корчагина выгодна и властям, и избирателям. По данным портала праймериз, Корчагин выдвинулся по одномандатному округу №23 (район улиц Широтная, Зелинского, Менделеева, Семовских). Предварительное голосование ЕР пройдет с 22 по 28 мая. «Кандидат от бизнеса интересен избирателю тем, что он имеет средства для решения проблем округа — благоустройства, в частности. Для властей Тюмени он обладает необходимыми компетенциями в условиях бурного развития города. Если бы в нынешнем составе гордумы были представители крупных застройщиков — это возможно помогло бы избежать скандала с КРТ», — считает Безделов. Выборы в гордуму Тюмени намечены на 10 сентября. Из 36 депутатов, 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам