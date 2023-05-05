МЧС Тюменской области пока не прокомментировало происшествие
В Тюмени неподалеку от ЖК «Европейский» горит здание. Об этом сообщает городской telegram-канал
«В районе Европейского квартала горит здание. Работы у пожарных сегодня много», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1».
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Тюменской области. Ответ ожидается.
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