В Тюмени в районе Европейского квартала горит здание. Видео

06 мая 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

МЧС Тюменской области пока не прокомментировало происшествие Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени неподалеку от ЖК «Европейский» горит здание. Об этом сообщает городской telegram-канал «В районе Европейского квартала горит здание. Работы у пожарных сегодня много», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1». Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени неподалеку от ЖК «Европейский» горит здание. Об этом сообщает городской telegram-канал «В районе Европейского квартала горит здание. Работы у пожарных сегодня много», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1». Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Тюменской области. Ответ ожидается.