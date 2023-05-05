05 мая 2023

В Тюмени в районе Европейского квартала горит здание. Видео

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожар, пожарная охрана, пожарная техника, пожарные машины, мсч россии
МЧС Тюменской области пока не прокомментировало происшествие Фото:

В Тюмени неподалеку от ЖК «Европейский» горит здание. Об этом сообщает городской telegram-канал

«В районе Европейского квартала горит здание. Работы у пожарных сегодня много», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1».

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени неподалеку от ЖК «Европейский» горит здание. Об этом сообщает городской telegram-канал «В районе Европейского квартала горит здание. Работы у пожарных сегодня много», — пишут в telegram-канале «Тюмень №1». Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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