Уже несколько дней пожары бушуют в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Сорокинском районе Тюменской области жители девяти поселков совместно с сотрудниками МЧС несколько дней отбиваются от лесных пожаров. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Уже несколько суток в Сорокинском районе идет борьба с пожаром, пришедшим из Ишима. Огонь дошел до деревень Рядовичи, Московка, Лыкошино, сел Осиновка, Пинигино, но общими усилиями населенные пункты удалось отстоять. Сегодня с утра огонь вплотную подошел к деревне Преображенка, удалось отбить и ее у огненной стихии. Чтоб помочь пожарным, люди на своей технике производит опашку деревни», — сообщили в региональном инфоцентре.

Там добавили, что помимо вышеперечисленных, пожар подошел к Новониколаевке, Покровке и НПС «Вознесенка». По словам начальника сектора гражданской обороны и ЧС Сорокинского района Олега Косовца, тушению серьезно мешает жаркая погода и сильный ветер, скорость которого в порывах достигнет 27м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что по всей области массово эвакуируют деревни из-за пожаров. 7 мая огонь охватил сразу несколько поселков, среди которых Богандинский и Нижняя Тавда. Также региональной Госавтоинспекции пришлось ограничить движение на трассе Тюмень-Омск, где огонь подобрался вплотную к дороге.