Замгубернатора Курганской области помог защитить деревню Белый Яр от пожара. Видео

09 мая 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Огонь вплотную подошел к деревне (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов помог защитить деревню Белый Яр от надвигающегося пожара. По словам председателя регионального отделения организации «Опоры России» Ольги Лютиковой, он лично координировал процесс. «Много пожарных машин и спецтехники с курганских заводов, много добровольцев! Поступило около пятидесяти противопожарных рюкзаков для тушения, чем добровольцы и воспользовались. Координировал все работы лично заместитель губернатора региона по экономической политике Владимир Архипов», — написала Ольга Лютикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Решение о превентивной эвакуации жителей населенного пункта было принято днем 7 мая из-за угрозы природного пожара. Дорогу на Белый Яр перекрыли. Водители сообщали, что не могут проехать дальше тюменского кольца — рядом с деревней горит поле. Курганских чиновников направили в населенные пункты для помощи с эвакуацией местных жителей. Позже глава МЧС России Александр Куренков похвалил власти и пожарных, которые оперативно отреагировали на масштабные пожары в регионе. Сообщалось, что с самолетов было сброшено порядка 360 тонн воды вблизи деревни Белый Яр и микрорайона Тополя в Кургане.

Замгубернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов помог защитить деревню Белый Яр от надвигающегося пожара. По словам председателя регионального отделения организации «Опоры России» Ольги Лютиковой, он лично координировал процесс. «Много пожарных машин и спецтехники с курганских заводов, много добровольцев! Поступило около пятидесяти противопожарных рюкзаков для тушения, чем добровольцы и воспользовались. Координировал все работы лично заместитель губернатора региона по экономической политике Владимир Архипов», — написала Ольга Лютикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Решение о превентивной эвакуации жителей населенного пункта было принято днем 7 мая из-за угрозы природного пожара. Дорогу на Белый Яр перекрыли. Водители сообщали, что не могут проехать дальше тюменского кольца — рядом с деревней горит поле. Курганских чиновников направили в населенные пункты для помощи с эвакуацией местных жителей. Позже глава МЧС России Александр Куренков похвалил власти и пожарных, которые оперативно отреагировали на масштабные пожары в регионе. Сообщалось, что с самолетов было сброшено порядка 360 тонн воды вблизи деревни Белый Яр и микрорайона Тополя в Кургане.