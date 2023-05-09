В ЯНАО во время пьянки пожарный зарезал коллегу на рабочем месте

Мужчине нанесли не менее шести ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО пьяный пожарный зарезал коллегу. По информации окружного управления следственного комитета, в процессе пьянки между мужчинами возникла ссора.

«По данным следствия, на территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений Надымского района, сотрудники частной пожарной охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании пожарного депо распивали спиртное. В ходе возникшей между ними ссоры, мужчина, 1973 года рождения, нанес коллеге не менее шести ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что мужчина скончался на месте из-за полученных травм. При этом о том, что случилось, узнали только на следующий день, когда рабочие не появились на работе. На данный момент следователи устанавливают все детали происшествия. Обвиняемый находится под стражей.