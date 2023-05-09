09 мая 2023
08 мая 2023

В ЯНАО во время пьянки пожарный зарезал коллегу на рабочем месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Мужчине нанесли не менее шести ударов ножом Фото:

В Надымском районе ЯНАО пьяный пожарный зарезал коллегу. По информации окружного управления следственного комитета, в процессе пьянки между мужчинами возникла ссора.

«По данным следствия, на территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений Надымского района, сотрудники частной пожарной охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании пожарного депо распивали спиртное. В ходе возникшей между ними ссоры, мужчина, 1973 года рождения, нанес коллеге не менее шести ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что мужчина скончался на месте из-за полученных травм. При этом о том, что случилось, узнали только на следующий день, когда рабочие не появились на работе. На данный момент следователи устанавливают все детали происшествия. Обвиняемый находится под стражей.

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В Надымском районе ЯНАО пьяный пожарный зарезал коллегу. По информации окружного управления следственного комитета, в процессе пьянки между мужчинами возникла ссора. «По данным следствия, на территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений Надымского района, сотрудники частной пожарной охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании пожарного депо распивали спиртное. В ходе возникшей между ними ссоры, мужчина, 1973 года рождения, нанес коллеге не менее шести ударов ножом в области расположения жизненно-важных органов», — говорится в сообщении. Там уточнили, что мужчина скончался на месте из-за полученных травм. При этом о том, что случилось, узнали только на следующий день, когда рабочие не появились на работе. На данный момент следователи устанавливают все детали происшествия. Обвиняемый находится под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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