Тюменские депутаты не стали отрабатывать тему пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские депутаты проигнорировали масштабные пожары в регионе. Из числа народных избранников облдумы и гордумы к повестке, за исключением нескольких депутатов, никто не подключился. Об этом URA.RU рассказал источник из тюменской политики.

«Несмотря на скорые выборы, тему пожаров почему-то никто не стал отрабатывать. В праздники на помощь в тушении пожаров и работу с погорельцами отправляли партийных активистов», — поделился инсайдер.

Наиболее удачно тему пожаров отработал депутат гордумы Андрей Потапов, собравший отряд волонтеров для оказания помощи сотрудникам МЧС. Он также организовал сбор гуманитарной помощи для погорельцев. В праздничные дни в Тюмени действовали десятки пожаров. В Тобольском районе сгорели 80 домов, а в лесах дежурили сотрудники пожарной охраны.