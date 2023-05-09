09 мая 2023
08 мая 2023

Тюменские депутаты проигнорировали масштабные пожары в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, депутаты областной думы, депутаты, областная дума тюмени
Тюменские депутаты не стали отрабатывать тему пожаров Фото:

Тюменские депутаты проигнорировали масштабные пожары в регионе. Из числа народных избранников облдумы и гордумы к повестке, за исключением нескольких депутатов, никто не подключился. Об этом URA.RU рассказал источник из тюменской политики.

«Несмотря на скорые выборы, тему пожаров почему-то никто не стал отрабатывать. В праздники на помощь в тушении пожаров и работу с погорельцами отправляли партийных активистов», — поделился инсайдер.

Наиболее удачно тему пожаров отработал депутат гордумы Андрей Потапов, собравший отряд волонтеров для оказания помощи сотрудникам МЧС. Он также организовал сбор гуманитарной помощи для погорельцев. В праздничные дни в Тюмени действовали десятки пожаров. В Тобольском районе сгорели 80 домов, а в лесах дежурили сотрудники пожарной охраны.

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Тюменские депутаты проигнорировали масштабные пожары в регионе. Из числа народных избранников облдумы и гордумы к повестке, за исключением нескольких депутатов, никто не подключился. Об этом URA.RU рассказал источник из тюменской политики. «Несмотря на скорые выборы, тему пожаров почему-то никто не стал отрабатывать. В праздники на помощь в тушении пожаров и работу с погорельцами отправляли партийных активистов», — поделился инсайдер. Наиболее удачно тему пожаров отработал депутат гордумы Андрей Потапов, собравший отряд волонтеров для оказания помощи сотрудникам МЧС. Он также организовал сбор гуманитарной помощи для погорельцев. В праздничные дни в Тюмени действовали десятки пожаров. В Тобольском районе сгорели 80 домов, а в лесах дежурили сотрудники пожарной охраны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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