В воздухе Тюмени нашли превышение по содержанию опасных частиц

Воздух в Тюмени и двух деревнях признали опасным Фото: Московец Илья © URA.RU

По результатам исследований проб, отобранных в Тюмени 10 мая, уровень содержания в воздухе вредных частиц превысил предельно допустимые показатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«По результатам лабораторных исследований, в пробах атмосферного воздуха, отобранных 10 мая в Тюмени установлено превышение по мелкодисперсным частицам. Содержание РМ 2,5 составило 1,26 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. URA.RU)», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Помимо Тюмени, превышение показателей зарегистрировано в селе Успенка и деревне Черная речка. Оба населенных пункта находятся в Тюменском районе. В них содержание вредных частиц составило 1,04 и 1,37 ПДК соответственно.

РМ2.5 — это мельчайшие частицы сажи, минеральных солей, соединений металлов и прочих загрязнителей воздуха. Особо опасны они для тех граждан, кто страдает хроническими болезнями, в частности связанными с органами дыхания.

Как ранее писало URA.RU, 10 мая власти региона заявили, что смог, наблюдающийся в Тюмени, преимущественно принесен в столицу со стороны Свердловской области. Также появлению дымки способствовали пожары в Тюменском районе.