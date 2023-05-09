09 мая 2023

В воздухе Тюмени нашли превышение по содержанию опасных частиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Утренний смог. Екатеринбург, смог
Воздух в Тюмени и двух деревнях признали опасным Фото:

По результатам исследований проб, отобранных в Тюмени 10 мая, уровень содержания в воздухе вредных частиц превысил предельно допустимые показатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«По результатам лабораторных исследований, в пробах атмосферного воздуха, отобранных 10 мая в Тюмени установлено превышение по мелкодисперсным частицам. Содержание РМ 2,5 составило 1,26 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. URA.RU)», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Помимо Тюмени, превышение показателей зарегистрировано в селе Успенка и деревне Черная речка. Оба населенных пункта находятся в Тюменском районе. В них содержание вредных частиц составило 1,04 и 1,37 ПДК соответственно.

РМ2.5 — это мельчайшие частицы сажи, минеральных солей, соединений металлов и прочих загрязнителей воздуха. Особо опасны они для тех граждан, кто страдает хроническими болезнями, в частности связанными с органами дыхания.

Как ранее писало URA.RU, 10 мая власти региона заявили, что смог, наблюдающийся в Тюмени, преимущественно принесен в столицу со стороны Свердловской области. Также появлению дымки способствовали пожары в Тюменском районе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По результатам исследований проб, отобранных в Тюмени 10 мая, уровень содержания в воздухе вредных частиц превысил предельно допустимые показатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. «По результатам лабораторных исследований, в пробах атмосферного воздуха, отобранных 10 мая в Тюмени установлено превышение по мелкодисперсным частицам. Содержание РМ 2,5 составило 1,26 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. URA.RU)», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Помимо Тюмени, превышение показателей зарегистрировано в селе Успенка и деревне Черная речка. Оба населенных пункта находятся в Тюменском районе. В них содержание вредных частиц составило 1,04 и 1,37 ПДК соответственно. РМ2.5 — это мельчайшие частицы сажи, минеральных солей, соединений металлов и прочих загрязнителей воздуха. Особо опасны они для тех граждан, кто страдает хроническими болезнями, в частности связанными с органами дыхания. Как ранее писало URA.RU, 10 мая власти региона заявили, что смог, наблюдающийся в Тюмени, преимущественно принесен в столицу со стороны Свердловской области. Также появлению дымки способствовали пожары в Тюменском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...