Тюмень накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

10 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Смог в Тюмени приносит от пожаров в соседнем регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Смог, который 10 мая наблюдают жители Тюмени, преимущественно принесен в город от пожаров в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. «Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. А вот граница со Свердловской областью дымит», — рассказал директор департамента. В пример он привел пожар, который сейчас тушат в Нижне-Тавдинском районе Тюменской области. Так как он расположен гораздо севернее столицы региона, смог от него северо-западный ветер уносит в сторону. Аналогичная ситуация с возгораниями в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. При этом на состояние воздуха в Тюмени влияют и лесные пожары в Тюменском районе. Однако, по словам Андрея Михновича, основной причиной смога все же выступают возгорания в Свердловской области.

Смог, который 10 мая наблюдают жители Тюмени, преимущественно принесен в город от пожаров в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. «Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. А вот граница со Свердловской областью дымит», — рассказал директор департамента. В пример он привел пожар, который сейчас тушат в Нижне-Тавдинском районе Тюменской области. Так как он расположен гораздо севернее столицы региона, смог от него северо-западный ветер уносит в сторону. Аналогичная ситуация с возгораниями в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. При этом на состояние воздуха в Тюмени влияют и лесные пожары в Тюменском районе. Однако, по словам Андрея Михновича, основной причиной смога все же выступают возгорания в Свердловской области.