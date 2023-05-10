Тюмень накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

Смог, который 10 мая наблюдают жители Тюмени, преимущественно принесен в город от пожаров в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
«Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. А вот граница со Свердловской областью дымит», — рассказал директор департамента.
В пример он привел пожар, который сейчас тушат в Нижне-Тавдинском районе Тюменской области. Так как он расположен гораздо севернее столицы региона, смог от него северо-западный ветер уносит в сторону. Аналогичная ситуация с возгораниями в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах.
При этом на состояние воздуха в Тюмени влияют и лесные пожары в Тюменском районе. Однако, по словам Андрея Михновича, основной причиной смога все же выступают возгорания в Свердловской области.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!