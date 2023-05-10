Тюмень накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

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Смог в Тюмени приносит от пожаров в соседнем регионе Фото:
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Пожары в Свердловской области

Смог, который 10 мая наблюдают жители Тюмени, преимущественно принесен в город от пожаров в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

«Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. А вот граница со Свердловской областью дымит», — рассказал директор департамента.

В пример он привел пожар, который сейчас тушат в Нижне-Тавдинском районе Тюменской области. Так как он расположен гораздо севернее столицы региона, смог от него северо-западный ветер уносит в сторону. Аналогичная ситуация с возгораниями в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах.

При этом на состояние воздуха в Тюмени влияют и лесные пожары в Тюменском районе. Однако, по словам Андрея Михновича, основной причиной смога все же выступают возгорания в Свердловской области.

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Смог, который 10 мая наблюдают жители Тюмени, преимущественно принесен в город от пожаров в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. «Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. А вот граница со Свердловской областью дымит», — рассказал директор департамента. В пример он привел пожар, который сейчас тушат в Нижне-Тавдинском районе Тюменской области. Так как он расположен гораздо севернее столицы региона, смог от него северо-западный ветер уносит в сторону. Аналогичная ситуация с возгораниями в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. При этом на состояние воздуха в Тюмени влияют и лесные пожары в Тюменском районе. Однако, по словам Андрея Михновича, основной причиной смога все же выступают возгорания в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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