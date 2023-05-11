Мусульмане Тюменской области будут молиться о дожде

Сухая ветреная погода способствует распространению лесных пожаров в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В мечетях Тюменской области пройдут коллективные молитвы с призывом о дожде. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. По мнению верующих, осадки помогут потушить пожары, бушующие на территории региона

«Сегодня, 12 мая, в мечетях Тюменской области пройдут коллективные молитвы „Истиска намаз“. С призывом к Всевышнему послать дождь», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на Президиум Духовного управления мусульман Тюменской области.

Там добавили, что Президиум Духовного управления мусульман Тюменской области призвал единоверцев оказать помощь пострадавшим от лесных и ландшафтных пожаров людям. Совместно с региональным центром «Семья» представители организации планируют собрать и передать погорельцам материальную помощь. Для этого был открыт благотворительный счет.

В Инфоцентре уточнили, что по данным на 12 мая, на территории Тюменской области зафиксировано восемь действующих лесных пожаров. «Восемь лесных пожаров на площади 7551 га действуют в Тюменской области по данным на утро 12 мая. Два из них локализованы на площади 4 174 га. За истекшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано три лесных пожара на площади 26,2 га», — сообщили в Информационном центре.

Ранее агентство писало о том, что из-за лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области сгорели десятки домов. В регионе был введен режим ЧС. Местным жителям запрещено посещать леса, жечь костры и запускать фейерверки.