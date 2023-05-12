12 мая 2023
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10 мая 2023

В ЯНАО выступит белорусский ансамбль, популярный в 70 — 80-х годах. Афиша

В Ноябрьске выступит белорусский государственный ансамбль «Песняры»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города на Центральном стадионе. Магнитогорск, песняры
В Ноябрьске 16 мая даст концерт ВИА «Песняры» Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в центре досуга «Нефтяник» 16 мая выступит белорусский государственный ансамбль «Песняры». Основные шлягеры группы были созданы в 70 — 80-х годах, сообщается на сайте «Нефтяника».

«В центре досуга „Нефтяник“ пройдет концерт белорусского государственного ансамбля „Песняры“ „За пол часа до весны“. Вы услышите песни из фильма, композиции из нового альбома и всеми любимые хиты, такие как „Беловежская пуща“, „Молодость моя, Белоруссия“, „Вологда“, „Алеся“, „А в поле вярба“, „Косил Ясь канюшыну“, „Березовый сок“, „Наши любимые“ и многие другие», — сообщают организаторы выступления на портале ДЦ «Нефтяник».

Концертная программа начнется в 19 часов 16 мая, цена билета составляет от 1500 до 3500 рублей. По информации центра дешевые билеты уже раскуплены, стоимость имеющихся в наличии билетов начинается от 2500 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском районе ЯНАО выступит блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип. Концерт пройдет 13 мая в 18:00.

ВИА «Песняры» в Ноябрьске представят программу «За полчаса до весны»
ВИА «Песняры» в Ноябрьске представят программу «За полчаса до весны»
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) в центре досуга «Нефтяник» 16 мая выступит белорусский государственный ансамбль «Песняры». Основные шлягеры группы были созданы в 70 — 80-х годах, сообщается на сайте «Нефтяника». «В центре досуга „Нефтяник“ пройдет концерт белорусского государственного ансамбля „Песняры“ „За пол часа до весны“. Вы услышите песни из фильма, композиции из нового альбома и всеми любимые хиты, такие как „Беловежская пуща“, „Молодость моя, Белоруссия“, „Вологда“, „Алеся“, „А в поле вярба“, „Косил Ясь канюшыну“, „Березовый сок“, „Наши любимые“ и многие другие», — сообщают организаторы выступления на портале ДЦ «Нефтяник». Концертная программа начнется в 19 часов 16 мая, цена билета составляет от 1500 до 3500 рублей. По информации центра дешевые билеты уже раскуплены, стоимость имеющихся в наличии билетов начинается от 2500 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском районе ЯНАО выступит блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип. Концерт пройдет 13 мая в 18:00.
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