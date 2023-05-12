В ЯНАО выступит белорусский ансамбль, популярный в 70 — 80-х годах. Афиша

В Ноябрьске выступит белорусский государственный ансамбль «Песняры»

13 мая 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске 16 мая даст концерт ВИА «Песняры» Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в центре досуга «Нефтяник» 16 мая выступит белорусский государственный ансамбль «Песняры». Основные шлягеры группы были созданы в 70 — 80-х годах, сообщается на сайте «Нефтяника». «В центре досуга „Нефтяник“ пройдет концерт белорусского государственного ансамбля „Песняры“ „За пол часа до весны“. Вы услышите песни из фильма, композиции из нового альбома и всеми любимые хиты, такие как „Беловежская пуща“, „Молодость моя, Белоруссия“, „Вологда“, „Алеся“, „А в поле вярба“, „Косил Ясь канюшыну“, „Березовый сок“, „Наши любимые“ и многие другие», — сообщают организаторы выступления на портале ДЦ «Нефтяник». Концертная программа начнется в 19 часов 16 мая, цена билета составляет от 1500 до 3500 рублей. По информации центра дешевые билеты уже раскуплены, стоимость имеющихся в наличии билетов начинается от 2500 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском районе ЯНАО выступит блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип. Концерт пройдет 13 мая в 18:00. ВИА «Песняры» в Ноябрьске представят программу «За полчаса до весны» Фото: сайт ДЦ «Нефтяник»

В Ноябрьске (ЯНАО) в центре досуга «Нефтяник» 16 мая выступит белорусский государственный ансамбль «Песняры». Основные шлягеры группы были созданы в 70 — 80-х годах, сообщается на сайте «Нефтяника». «В центре досуга „Нефтяник“ пройдет концерт белорусского государственного ансамбля „Песняры“ „За пол часа до весны“. Вы услышите песни из фильма, композиции из нового альбома и всеми любимые хиты, такие как „Беловежская пуща“, „Молодость моя, Белоруссия“, „Вологда“, „Алеся“, „А в поле вярба“, „Косил Ясь канюшыну“, „Березовый сок“, „Наши любимые“ и многие другие», — сообщают организаторы выступления на портале ДЦ «Нефтяник». Концертная программа начнется в 19 часов 16 мая, цена билета составляет от 1500 до 3500 рублей. По информации центра дешевые билеты уже раскуплены, стоимость имеющихся в наличии билетов начинается от 2500 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тазовском районе ЯНАО выступит блогер и музыкант лейбла Black Star Егор Шип. Концерт пройдет 13 мая в 18:00.