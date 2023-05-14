14 мая 2023

В Тюменской области экстренно создают реестр военнообязанных

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, новобранцы, военкомат, призыв в армию
Военные комиссариаты собирают актуальные данные о военнообязанных жителях Тюменской области Фото:

Военные комиссариаты Тюменской области собирают данные о призывниках и военнообязанных жителях региона, чтобы внести эту информацию в единый реестр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее президент России Владимир Путин поручил создать единый реестр военнообязанных граждан страны.

«Военкоматы Тюменской области начали активно собирать информацию о военнообязанных жителях региона. В их число также входят мужчины призывного возраста и те, кто не проходил срочную службу в Вооруженных силах России. Многих тюменцев повышенное внимание со стороны военных комиссариатов, конечно, напрягает. Особенно тюменцев, которые не служили», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 14 апреля президент России Владимир Путин одобрил закон «об электронных повестках». Он подразумевает также создание единого реестра военнообязанных граждан РФ.

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Военные комиссариаты Тюменской области собирают данные о призывниках и военнообязанных жителях региона, чтобы внести эту информацию в единый реестр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее президент России Владимир Путин поручил создать единый реестр военнообязанных граждан страны. «Военкоматы Тюменской области начали активно собирать информацию о военнообязанных жителях региона. В их число также входят мужчины призывного возраста и те, кто не проходил срочную службу в Вооруженных силах России. Многих тюменцев повышенное внимание со стороны военных комиссариатов, конечно, напрягает. Особенно тюменцев, которые не служили», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 14 апреля президент России Владимир Путин одобрил закон «об электронных повестках». Он подразумевает также создание единого реестра военнообязанных граждан РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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