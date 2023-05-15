15 мая 2023

Тюменские спасатели ликвидировали 14 природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории Тюменской области осталось шесть действующих лесных пожаров, четыре из них локализованы Фото:

За прошедшие сутки тюменские спасатели сумели ликвидировать 14 природных пожаров. Об этом сообщает в telegram-канале оперативный штаб правительства Тюменской области.

«14 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области 15 и 16 мая. 6 лесных пожаров на общей площади 3292 га действуют в Тюменской области по данным на утро 16 мая, 4 из них локализованы», — говорится в сообщении.

Известно, что тушением природных пожаров занимаются 913 человек и 162 единицы техники. Продолжается активное применение авиации — работают 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Накануне URA.RU рассказало, что ситуацию с природными пожарами губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с министром МЧС России Александром Куренковым.

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За прошедшие сутки тюменские спасатели сумели ликвидировать 14 природных пожаров. Об этом сообщает в telegram-канале оперативный штаб правительства Тюменской области. «14 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области 15 и 16 мая. 6 лесных пожаров на общей площади 3292 га действуют в Тюменской области по данным на утро 16 мая, 4 из них локализованы», — говорится в сообщении. Известно, что тушением природных пожаров занимаются 913 человек и 162 единицы техники. Продолжается активное применение авиации — работают 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Накануне URA.RU рассказало, что ситуацию с природными пожарами губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с министром МЧС России Александром Куренковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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