Тюменские спасатели ликвидировали 14 природных пожаров

16 мая 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

На территории Тюменской области осталось шесть действующих лесных пожаров, четыре из них локализованы Фото: Денис Моргунов © URA.RU За прошедшие сутки тюменские спасатели сумели ликвидировать 14 природных пожаров. Об этом сообщает в telegram-канале оперативный штаб правительства Тюменской области. «14 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области 15 и 16 мая. 6 лесных пожаров на общей площади 3292 га действуют в Тюменской области по данным на утро 16 мая, 4 из них локализованы», — говорится в сообщении. Известно, что тушением природных пожаров занимаются 913 человек и 162 единицы техники. Продолжается активное применение авиации — работают 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Накануне URA.RU рассказало, что ситуацию с природными пожарами губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с министром МЧС России Александром Куренковым.

За прошедшие сутки тюменские спасатели сумели ликвидировать 14 природных пожаров. Об этом сообщает в telegram-канале оперативный штаб правительства Тюменской области. «14 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области 15 и 16 мая. 6 лесных пожаров на общей площади 3292 га действуют в Тюменской области по данным на утро 16 мая, 4 из них локализованы», — говорится в сообщении. Известно, что тушением природных пожаров занимаются 913 человек и 162 единицы техники. Продолжается активное применение авиации — работают 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Накануне URA.RU рассказало, что ситуацию с природными пожарами губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с министром МЧС России Александром Куренковым.