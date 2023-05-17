Mash: ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка

Украина обстреляла из танка Белгород
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные сиды Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из танка. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района», — говорится в сообщении. Всего было выпущено 12 снарядов. Отмечается, что никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!