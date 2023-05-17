Mash: ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, ВСУ, stock
Украина обстреляла из танка Белгород Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные сиды Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из танка. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района», — говорится в сообщении. Всего было выпущено 12 снарядов. Отмечается, что никто не пострадал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Вооруженные сиды Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из танка. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Машину подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района», — говорится в сообщении. Всего было выпущено 12 снарядов. Отмечается, что никто не пострадал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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