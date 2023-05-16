16 мая 2023

Тюменцы составили топ мест для рыбалки. Фото

В топ мест для рыбалки в Тюмени вошли озера Оброчное и Большое Тарманское
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
В топ мест вошли озера Оброчное и Большое Тарманское Фото:

Тюменцы, которые увлекаются рыбной ловлей, составили топ самых лучших мест для рыбалки. Фотографиями уловов жители поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Всем добрый день, а кому и вечер. Ловилось хорошо. Потом ветер, волны и все прекратилось. Это у нас, а как у других не знаю. Две удочки, червь и опарыш. <…> Был в Нижней Тавде, антипинская старица», — написал рыбак Юрий Глущенко в соцсети «ВКонтакте».

В группе другие тюменцы также поделились хорошими местами для рыбной ловли:

  • река Тура в районе деревни Якуши;
  • озеро Большое Тарманское;
  • озеро Буторлыга;
  • озеро Оброчное.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. После чего рыбаки возмутились новому ограничению и рассказали, что они не разводят костры в лесах и на берегах озер. В настоящее время тюменцам нельзя посещать леса.

Улов в районе Нижней Тавды
Улов в районе Нижней Тавды
Фото:
Улов в районе деревни Якуши
Улов в районе деревни Якуши
Фото:
Улов в озере Буторлыга
Улов в озере Буторлыга
Фото:
Озеро Оброчное
Озеро Оброчное
Фото:

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Тюменцы, которые увлекаются рыбной ловлей, составили топ самых лучших мест для рыбалки. Фотографиями уловов жители поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Всем добрый день, а кому и вечер. Ловилось хорошо. Потом ветер, волны и все прекратилось. Это у нас, а как у других не знаю. Две удочки, червь и опарыш. <…> Был в Нижней Тавде, антипинская старица», — написал рыбак Юрий Глущенко в соцсети «ВКонтакте». В группе другие тюменцы также поделились хорошими местами для рыбной ловли: Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. После чего рыбаки возмутились новому ограничению и рассказали, что они не разводят костры в лесах и на берегах озер. В настоящее время тюменцам нельзя посещать леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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