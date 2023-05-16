Тюменцы составили топ мест для рыбалки. Фото

В топ мест для рыбалки в Тюмени вошли озера Оброчное и Большое Тарманское

17 мая 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В топ мест вошли озера Оброчное и Большое Тарманское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцы, которые увлекаются рыбной ловлей, составили топ самых лучших мест для рыбалки. Фотографиями уловов жители поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Всем добрый день, а кому и вечер. Ловилось хорошо. Потом ветер, волны и все прекратилось. Это у нас, а как у других не знаю. Две удочки, червь и опарыш. <…> Был в Нижней Тавде, антипинская старица», — написал рыбак Юрий Глущенко в соцсети «ВКонтакте». В группе другие тюменцы также поделились хорошими местами для рыбной ловли: река Тура в районе деревни Якуши;

озеро Большое Тарманское;

озеро Буторлыга;

озеро Оброчное. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. После чего рыбаки возмутились новому ограничению и рассказали, что они не разводят костры в лесах и на берегах озер. В настоящее время тюменцам нельзя посещать леса. Улов в районе Нижней Тавды Фото: Юрий Глущенко в соцсети «ВКонтакте» Улов в районе деревни Якуши Фото: Роман Тихонов в соцсети «ВКонтакте» Улов в озере Буторлыга Фото: Герман Носков в соцсети «ВКонтакте» Озеро Оброчное Фото: Славентий Валеркович в соцсети «ВКонтакте»

Тюменцы, которые увлекаются рыбной ловлей, составили топ самых лучших мест для рыбалки. Фотографиями уловов жители поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Всем добрый день, а кому и вечер. Ловилось хорошо. Потом ветер, волны и все прекратилось. Это у нас, а как у других не знаю. Две удочки, червь и опарыш. <…> Был в Нижней Тавде, антипинская старица», — написал рыбак Юрий Глущенко в соцсети «ВКонтакте». В группе другие тюменцы также поделились хорошими местами для рыбной ловли: Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. После чего рыбаки возмутились новому ограничению и рассказали, что они не разводят костры в лесах и на берегах озер. В настоящее время тюменцам нельзя посещать леса.