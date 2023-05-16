Тюменцы, которые увлекаются рыбной ловлей, составили топ самых лучших мест для рыбалки. Фотографиями уловов жители поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Всем добрый день, а кому и вечер. Ловилось хорошо. Потом ветер, волны и все прекратилось. Это у нас, а как у других не знаю. Две удочки, червь и опарыш. <…> Был в Нижней Тавде, антипинская старица», — написал рыбак Юрий Глущенко в соцсети «ВКонтакте».
В группе другие тюменцы также поделились хорошими местами для рыбной ловли:
Тюменцы, которые увлекаются рыбной ловлей, составили топ самых лучших мест для рыбалки. Фотографиями уловов жители поделились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Всем добрый день, а кому и вечер. Ловилось хорошо. Потом ветер, волны и все прекратилось. Это у нас, а как у других не знаю. Две удочки, червь и опарыш. <…> Был в Нижней Тавде, антипинская старица», — написал рыбак Юрий Глущенко в соцсети «ВКонтакте». В группе другие тюменцы также поделились хорошими местами для рыбной ловли: Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. После чего рыбаки возмутились новому ограничению и рассказали, что они не разводят костры в лесах и на берегах озер. В настоящее время тюменцам нельзя посещать леса.