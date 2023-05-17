17 мая 2023
16 мая 2023

Житель ЯНАО проведет 9 лет в колонии за убийство жены-иностранки

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Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) отправится на 9 лет в колонию строгого режима за убийство жены-иностранки. Об этому сообщили в окружном управлении СКР.

«По данным следствия и суда, 25 октября 2022 года в микрорайоне Восточный города Новый Уренгой в квартире обнаружено тело женщины, 1991 года рождения с признаками насильственной смерти — телесными повреждениями в области головы. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточняют в надзорном ведомстве.

Следователям удалось доказать, что женщина скончалась от смертельных ударов, которые нанес ее супруг. При этом обвиняемый попытался сбежать из страны, когда понял,что жена умерла. Однако правоохранителям удалось задержать его в тот же день.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) отправится на 9 лет в колонию строгого режима за убийство жены-иностранки. Об этому сообщили в окружном управлении СКР. «По данным следствия и суда, 25 октября 2022 года в микрорайоне Восточный города Новый Уренгой в квартире обнаружено тело женщины, 1991 года рождения с признаками насильственной смерти — телесными повреждениями в области головы. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточняют в надзорном ведомстве. Следователям удалось доказать, что женщина скончалась от смертельных ударов, которые нанес ее супруг. При этом обвиняемый попытался сбежать из страны, когда понял,что жена умерла. Однако правоохранителям удалось задержать его в тот же день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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