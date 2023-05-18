Глава «Опоры России» Калинин отметил тюменский деловой климат

19 мая 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Александр Калинин заявил, что тюменская власть уважает бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин похвалил деловой климат в Тюменской области. Об этом он заявил на форуме «Российское предпринимательство-2023», который в эти минуты проходит в Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В Тюменской области деловой климат на высоте. Потому что власть ценит бизнес, а бизнес уважает власть», — отметил Калинин. Форум «Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей» пройдет в Тюмени в течение одного дня. По информации организаторов, в форуме принимает участие уральский полпред Владимир Якушев.

Глава федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин похвалил деловой климат в Тюменской области. Об этом он заявил на форуме «Российское предпринимательство-2023», который в эти минуты проходит в Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В Тюменской области деловой климат на высоте. Потому что власть ценит бизнес, а бизнес уважает власть», — отметил Калинин. Форум «Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей» пройдет в Тюмени в течение одного дня. По информации организаторов, в форуме принимает участие уральский полпред Владимир Якушев.