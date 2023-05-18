18 мая 2023
17 мая 2023

Глава «Опоры России» Калинин отметил тюменский деловой климат

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум "За честные закупки". Москва, калинин александр
Александр Калинин заявил, что тюменская власть уважает бизнес Фото:

Глава федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин похвалил деловой климат в Тюменской области. Об этом он заявил на форуме «Российское предпринимательство-2023», который в эти минуты проходит в Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«В Тюменской области деловой климат на высоте. Потому что власть ценит бизнес, а бизнес уважает власть», — отметил Калинин.

Форум «Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей» пройдет в Тюмени в течение одного дня. По информации организаторов, в форуме принимает участие уральский полпред Владимир Якушев.

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Глава федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин похвалил деловой климат в Тюменской области. Об этом он заявил на форуме «Российское предпринимательство-2023», который в эти минуты проходит в Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В Тюменской области деловой климат на высоте. Потому что власть ценит бизнес, а бизнес уважает власть», — отметил Калинин. Форум «Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей» пройдет в Тюмени в течение одного дня. По информации организаторов, в форуме принимает участие уральский полпред Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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