Глава «Опоры России» Калинин отметил тюменский деловой климат

Александр Калинин заявил, что тюменская власть уважает бизнес
Глава федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин похвалил деловой климат в Тюменской области. Об этом он заявил на форуме «Российское предпринимательство-2023», который в эти минуты проходит в Тюмени, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«В Тюменской области деловой климат на высоте. Потому что власть ценит бизнес, а бизнес уважает власть», — отметил Калинин.
Форум «Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей» пройдет в Тюмени в течение одного дня. По информации организаторов, в форуме принимает участие уральский полпред Владимир Якушев.
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