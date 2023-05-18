18 мая 2023
17 мая 2023

Власти рассказали, как пройдут последние звонки в городах ЯНАО

В городах ЯНАО последние звонки пройдут с музыкальным шоу и «Школьным вальсом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок в гимназии 10. Челябинск, последний звонок, колокол, гимназия10
Мероприятия в школах ЯНАО начнутся с 10:00 Фото:

Последние звонки в городах ЯНАО пройдут 20 мая. По информации муниципалитетов, мероприятия для выпускников начинаются с 10:00.

«20 мая в школах Нового Уренгоя пройдут Последние звонки! Для 11 классов в школах с 10:00», — сообщили в мэрии. Городской последний звонок пройдет на площадке Дворца спорта «Звездный» в 14:00.

В Салехарде в 17:00 на арене Ледового дворца пройдет грандиозное музыкальное шоу c участием популярных музыкантов российской эстрады и местных коллективов. Ведущими программы выступят шоумены, участники Студии «Союз» Артем Муратов и Айдар Гараев.

В Ноябрьске мероприятия, в которых будут участвовать также педагоги, начнутся в 10:00. В каждой школе запланированы разные программы. Уже в 16:00 на стадионе «Ноябрьск» состоится акция «Школьный вальс» для выпускников.

Ранее сообщалось, что жителям ЯНАО запретят покупать алкоголь из-за празднования последнего звонка. Ограничения действуют с 10:00 до 22:00.

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Последние звонки в городах ЯНАО пройдут 20 мая. По информации муниципалитетов, мероприятия для выпускников начинаются с 10:00. «20 мая в школах Нового Уренгоя пройдут Последние звонки! Для 11 классов в школах с 10:00», — сообщили в мэрии. Городской последний звонок пройдет на площадке Дворца спорта «Звездный» в 14:00. В Салехарде в 17:00 на арене Ледового дворца пройдет грандиозное музыкальное шоу c участием популярных музыкантов российской эстрады и местных коллективов. Ведущими программы выступят шоумены, участники Студии «Союз» Артем Муратов и Айдар Гараев. В Ноябрьске мероприятия, в которых будут участвовать также педагоги, начнутся в 10:00. В каждой школе запланированы разные программы. Уже в 16:00 на стадионе «Ноябрьск» состоится акция «Школьный вальс» для выпускников. Ранее сообщалось, что жителям ЯНАО запретят покупать алкоголь из-за празднования последнего звонка. Ограничения действуют с 10:00 до 22:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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