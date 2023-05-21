Врачи спасли тюменку, которая заразилась в Таиланде смертельным вирусом

Тюменские врачи спасли пациентку, которая заразилась в Таиланде лихорадкой Денге, способной привести к смерти. Девушка после отпуска стала плохо себя чувствовать и обратилась в медучреждение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Женщина заразилась вирусным заболеванием во время отдыха в Таиланде. В Тюмени она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой», — сообщили в инфоцентре.
Как рассказала заведующая инфекционным отделением Областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова, симптомы лихорадки Денге схожи с другими инфекциями. Это заболевание способно привести к тяжелым осложнениям и смерти. Поэтому врачи рекомендуют туристам, отправляющимся в Таиланд, надевать закрытую одежду во время экскурсий в джунглях и использовать специальные средства от комаров.
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