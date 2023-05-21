21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Врачи спасли тюменку, которая заразилась в Таиланде смертельным вирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Девушка после отпуска стала плохо себя чувствовать и обратилась в медучреждение Фото:

Тюменские врачи спасли пациентку, которая заразилась в Таиланде лихорадкой Денге, способной привести к смерти. Девушка после отпуска стала плохо себя чувствовать и обратилась в медучреждение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Женщина заразилась вирусным заболеванием во время отдыха в Таиланде. В Тюмени она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой», — сообщили в инфоцентре.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением Областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова, симптомы лихорадки Денге схожи с другими инфекциями. Это заболевание способно привести к тяжелым осложнениям и смерти. Поэтому врачи рекомендуют туристам, отправляющимся в Таиланд, надевать закрытую одежду во время экскурсий в джунглях и использовать специальные средства от комаров.

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Тюменские врачи спасли пациентку, которая заразилась в Таиланде лихорадкой Денге, способной привести к смерти. Девушка после отпуска стала плохо себя чувствовать и обратилась в медучреждение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Женщина заразилась вирусным заболеванием во время отдыха в Таиланде. В Тюмени она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой», — сообщили в инфоцентре. Как рассказала заведующая инфекционным отделением Областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова, симптомы лихорадки Денге схожи с другими инфекциями. Это заболевание способно привести к тяжелым осложнениям и смерти. Поэтому врачи рекомендуют туристам, отправляющимся в Таиланд, надевать закрытую одежду во время экскурсий в джунглях и использовать специальные средства от комаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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