Врачи спасли тюменку, которая заразилась в Таиланде смертельным вирусом

22 мая 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Девушка после отпуска стала плохо себя чувствовать и обратилась в медучреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские врачи спасли пациентку, которая заразилась в Таиланде лихорадкой Денге, способной привести к смерти. Девушка после отпуска стала плохо себя чувствовать и обратилась в медучреждение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Женщина заразилась вирусным заболеванием во время отдыха в Таиланде. В Тюмени она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой», — сообщили в инфоцентре. Как рассказала заведующая инфекционным отделением Областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова, симптомы лихорадки Денге схожи с другими инфекциями. Это заболевание способно привести к тяжелым осложнениям и смерти. Поэтому врачи рекомендуют туристам, отправляющимся в Таиланд, надевать закрытую одежду во время экскурсий в джунглях и использовать специальные средства от комаров.

Тюменские врачи спасли пациентку, которая заразилась в Таиланде лихорадкой Денге, способной привести к смерти. Девушка после отпуска стала плохо себя чувствовать и обратилась в медучреждение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Женщина заразилась вирусным заболеванием во время отдыха в Таиланде. В Тюмени она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой», — сообщили в инфоцентре. Как рассказала заведующая инфекционным отделением Областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова, симптомы лихорадки Денге схожи с другими инфекциями. Это заболевание способно привести к тяжелым осложнениям и смерти. Поэтому врачи рекомендуют туристам, отправляющимся в Таиланд, надевать закрытую одежду во время экскурсий в джунглях и использовать специальные средства от комаров.