Житель ЯНАО зарезал собственного брата во время пьяной потасовки

23 мая 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Ямалец во время ссоры нанес брату несколько ударов ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Салехарда (ЯНАО) во время пьянки зарезал собственного брата. По информации окружного управления СКР, между мужчинами произошла ссора. «По данным следствия, в городе Салехарде, утром 19 февраля 2023 года, между двумя братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом», — говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ямалец, которому было 53 года, скончался на месте от полученных ранений. О том, что случилось, обвиняемый сам рассказал полиции. На данный момент следователям удалось доказать вину мужчины. Дело передали в суд.

Житель Салехарда (ЯНАО) во время пьянки зарезал собственного брата. По информации окружного управления СКР, между мужчинами произошла ссора. «По данным следствия, в городе Салехарде, утром 19 февраля 2023 года, между двумя братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом», — говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ямалец, которому было 53 года, скончался на месте от полученных ранений. О том, что случилось, обвиняемый сам рассказал полиции. На данный момент следователям удалось доказать вину мужчины. Дело передали в суд.