22 мая 2023
21 мая 2023
20 мая 2023

Житель ЯНАО зарезал собственного брата во время пьяной потасовки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец во время ссоры нанес брату несколько ударов ножом Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) во время пьянки зарезал собственного брата. По информации окружного управления СКР, между мужчинами произошла ссора.

«По данным следствия, в городе Салехарде, утром 19 февраля 2023 года, между двумя братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом», — говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ямалец, которому было 53 года, скончался на месте от полученных ранений. О том, что случилось, обвиняемый сам рассказал полиции. На данный момент следователям удалось доказать вину мужчины. Дело передали в суд.

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Житель Салехарда (ЯНАО) во время пьянки зарезал собственного брата. По информации окружного управления СКР, между мужчинами произошла ссора. «По данным следствия, в городе Салехарде, утром 19 февраля 2023 года, между двумя братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом», — говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ямалец, которому было 53 года, скончался на месте от полученных ранений. О том, что случилось, обвиняемый сам рассказал полиции. На данный момент следователям удалось доказать вину мужчины. Дело передали в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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