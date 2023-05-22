Житель ЯНАО зарезал собственного брата во время пьяной потасовки

Житель Салехарда (ЯНАО) во время пьянки зарезал собственного брата. По информации окружного управления СКР, между мужчинами произошла ссора.
«По данным следствия, в городе Салехарде, утром 19 февраля 2023 года, между двумя братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом», — говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ямалец, которому было 53 года, скончался на месте от полученных ранений. О том, что случилось, обвиняемый сам рассказал полиции. На данный момент следователям удалось доказать вину мужчины. Дело передали в суд.
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