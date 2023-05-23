23 мая 2023
22 мая 2023

Подросток из ЯНАО перевел тысячи рублей мошеннику, пытаясь заработать на криптовалюте

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток пытался заработать на криптовалюте и попался на мошенника Фото:

Подросток из Ноябрьска (ЯНАО), пытаясь заработать на криптовалюте, без ведома родителей перевел мошеннику деньги. По информации окружной прокуратуры, семья лишилась более восьми тысяч рублей.

«Как установлено сотрудниками полиции, злоумышленник, представившись инвестором, при помощи мессенджера „Телеграмм“ под предлогом вложения денежных средств в криптовалюту для ее дальнейшей торговли, убедил подростка перевести ему денежные средства, пообещав в дальнейшем вернуть вложенные деньги с полученным доходом», — говорится в сообщении. Через банковскую карту подросток перевел на счет мошенника 8 400 рублей.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Инцидент произошел в мае текущего года.

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Подросток из Ноябрьска (ЯНАО), пытаясь заработать на криптовалюте, без ведома родителей перевел мошеннику деньги. По информации окружной прокуратуры, семья лишилась более восьми тысяч рублей. «Как установлено сотрудниками полиции, злоумышленник, представившись инвестором, при помощи мессенджера „Телеграмм“ под предлогом вложения денежных средств в криптовалюту для ее дальнейшей торговли, убедил подростка перевести ему денежные средства, пообещав в дальнейшем вернуть вложенные деньги с полученным доходом», — говорится в сообщении. Через банковскую карту подросток перевел на счет мошенника 8 400 рублей. В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Инцидент произошел в мае текущего года.
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