Женщина из сгоревшего курганского села опасается, что ее уволят из структуры правительства

Cотрудница структуры правительства из села Юлдус опасается, что ее уволят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница сгоревшего села в Шадринском округе, работавшая заведующей складом в ГКУ «Служба спасения Курганской области» (структура департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона), заявила, что опасается увольнения. Такой информацией женщина поделилась с корреспондентами URA.RU в селе Юлдус, где ожидается встреча с вице-премьером Татарстана.

«Я работала заведующей складом в ГКУ „Служба спасения Курганской области“, была материально ответственным лицом. Сейчас я осталась без работы. Находимся в отпуске, примерно до августа так будет. Говорят, что после ликвидации сгоревшего склада в Юлдусе нас будут увольнять. Из отдела кадров приезжали, сказали нам об этом», — заявила женщина. Также она сообщала, что во время пожара спасала документацию склада.

URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в селе Юлдус в масштабном пожаре сгорело более 200 жилых домов. В огне погибло семь человек, передавало издание «Татар-Информ». После происшествия сгоревшее село посещал губернатор Вадим Шумков, его заместители. Неоднократно направлялась гумпомощь из Татарстана. Сейчас активно ведутся разборы завалов, выдаются жилищные сертификаты погорельцам. 24 мая ожидается визит вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева и делегации из конгресса татар. До этого жители Юлдуса жаловались, что местные власти не помогают им.

Обновлено в 14:33:

В областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов URA.RU сообщили, что на данный момент решение о закрытии отделения ГКУ «Служба спасения Курганской области» в селе Юлдус не принято. «Сотрудники отделения находятся в отпусках. Дополнительно сообщаем, что в случаях, когда проводятся мероприятия по сокращению численности персонала, сокращаемым сотрудникам предлагаются имеющиеся вакансии», — добавили в департаменте.