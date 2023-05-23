23 мая 2023
22 мая 2023

Вернувшегося из СВО жителя ЯНАО наградили медалью «За отвагу»

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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
Ямальца наградили медалями за боевые заслуги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителя Шурышкарского района ЯНАО, который участвует в спецоперации, наградили медалью «За отвагу». Военнослужащий приехал домой, чтобы поправить здоровье, рассказал глава района Олег Попов.

«Александр — боец СВО. Всего на несколько дней он прибыл домой на побывку. В Мужах живет его мама, родные и друзья. Саша полон боевого духа. Парень за свои боевые заслуги отмечен медалями, в том числе «За отвагу», — написал мэр.

Боец побеседовал с представителями власти. Также обсуждалось, какая помощь требуется ямальцу и его семье.

Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Ее основная цель — защитить мирное население Донбасса, которое на протяжении многих лет подвергалось агрессии со стороны ВСУ.

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Жителя Шурышкарского района ЯНАО, который участвует в спецоперации, наградили медалью «За отвагу». Военнослужащий приехал домой, чтобы поправить здоровье, рассказал глава района Олег Попов. «Александр — боец СВО. Всего на несколько дней он прибыл домой на побывку. В Мужах живет его мама, родные и друзья. Саша полон боевого духа. Парень за свои боевые заслуги отмечен медалями, в том числе «За отвагу», — написал мэр. Боец побеседовал с представителями власти. Также обсуждалось, какая помощь требуется ямальцу и его семье. Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Ее основная цель — защитить мирное население Донбасса, которое на протяжении многих лет подвергалось агрессии со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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