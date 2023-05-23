Вернувшегося из СВО жителя ЯНАО наградили медалью «За отвагу»

24 мая 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Ямальца наградили медалями за боевые заслуги Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителя Шурышкарского района ЯНАО, который участвует в спецоперации, наградили медалью «За отвагу». Военнослужащий приехал домой, чтобы поправить здоровье, рассказал глава района Олег Попов. «Александр — боец СВО. Всего на несколько дней он прибыл домой на побывку. В Мужах живет его мама, родные и друзья. Саша полон боевого духа. Парень за свои боевые заслуги отмечен медалями, в том числе «За отвагу», — написал мэр. Боец побеседовал с представителями власти. Также обсуждалось, какая помощь требуется ямальцу и его семье.

Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Ее основная цель — защитить мирное население Донбасса, которое на протяжении многих лет подвергалось агрессии со стороны ВСУ.

Жителя Шурышкарского района ЯНАО, который участвует в спецоперации, наградили медалью «За отвагу». Военнослужащий приехал домой, чтобы поправить здоровье, рассказал глава района Олег Попов. «Александр — боец СВО. Всего на несколько дней он прибыл домой на побывку. В Мужах живет его мама, родные и друзья. Саша полон боевого духа. Парень за свои боевые заслуги отмечен медалями, в том числе «За отвагу», — написал мэр. Боец побеседовал с представителями власти. Также обсуждалось, какая помощь требуется ямальцу и его семье. Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Ее основная цель — защитить мирное население Донбасса, которое на протяжении многих лет подвергалось агрессии со стороны ВСУ.