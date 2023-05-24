Как после пожаров выгодно застраховать жилье в Кургане

Юрист Петр Волосников: при страховании жилья нужно обращать внимание на условия

25 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Юрист Волосников назвал условия страхования, на которые стоит обратить внимание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане рассказали о том, как выгодно застраховать свое имущество после масштабных пожаров в регионе. На что обращать внимание и какие виды страхования будут наиболее выгодными, корреспонденту URA.RU сообщил курганский юрист Петр Волосников. «Обращать внимание надо на условия страхования. Они могут быть не указаны в страховом полисе, а размещены на сайте компании или выданы клиентам отдельным документом», — рассказал корреспонденту URA.RU Волосников. Как отмечает юрист, при подписи полиса клиент соглашается с условиями страхования, хотя чаще всего бывает, что о них даже не знают. Волосников пояснил, что в условиях указывается, какие случаи являются страховыми, а какие — нет. Это главное, что должно интересовать курганцев, которые становятся клиентами страховой компании. Важность страхования, делится юрист, в том, что появляется возможность возместить ущерб в случае ЧС или непредвиденной ситуации. Волосников также рассказал, что для получения возмещения при пожаре или других стихийных бедствиях достаточно застраховать только имущество. Нет необходимость страховать жизнь и здоровье, если сгорит имущество. В страховых компаниях корреспонденту URA.RU пояснили, что следует выбирать программу полного страхования, так как это поможет защитить жилье не только от пожаров, но и от других стихийных бедствий, а также поджогов, ограблений и других ЧП. Курганский юрист отметил, что стоимость страхования и условия у страховых компаний разные, поэтому есть возможность выбрать. Ранее URA.RU писало о том, какая недвижимость доступна курганским погорельцам. Журналисты проанализировали рынок недвижимости и определили варианты жилья, которое можно купить на средства из жилищного сертификата. Также URA.RU писало ранее, что погорельцы получат от страховщиков миллионы рублей. Пострадавшие от пожаров стали обращаться за выплатами за сгоревшее застрахованное жилье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане рассказали о том, как выгодно застраховать свое имущество после масштабных пожаров в регионе. На что обращать внимание и какие виды страхования будут наиболее выгодными, корреспонденту URA.RU сообщил курганский юрист Петр Волосников. «Обращать внимание надо на условия страхования. Они могут быть не указаны в страховом полисе, а размещены на сайте компании или выданы клиентам отдельным документом», — рассказал корреспонденту URA.RU Волосников. Как отмечает юрист, при подписи полиса клиент соглашается с условиями страхования, хотя чаще всего бывает, что о них даже не знают. Волосников пояснил, что в условиях указывается, какие случаи являются страховыми, а какие — нет. Это главное, что должно интересовать курганцев, которые становятся клиентами страховой компании. Важность страхования, делится юрист, в том, что появляется возможность возместить ущерб в случае ЧС или непредвиденной ситуации. Волосников также рассказал, что для получения возмещения при пожаре или других стихийных бедствиях достаточно застраховать только имущество. Нет необходимость страховать жизнь и здоровье, если сгорит имущество. В страховых компаниях корреспонденту URA.RU пояснили, что следует выбирать программу полного страхования, так как это поможет защитить жилье не только от пожаров, но и от других стихийных бедствий, а также поджогов, ограблений и других ЧП. Курганский юрист отметил, что стоимость страхования и условия у страховых компаний разные, поэтому есть возможность выбрать. Ранее URA.RU писало о том, какая недвижимость доступна курганским погорельцам. Журналисты проанализировали рынок недвижимости и определили варианты жилья, которое можно купить на средства из жилищного сертификата. Также URA.RU писало ранее, что погорельцы получат от страховщиков миллионы рублей. Пострадавшие от пожаров стали обращаться за выплатами за сгоревшее застрахованное жилье.