24 мая 2023

Суд забрал ребенка у тюменки, которая сбежала с дочерью из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Суд ограничил тюменку в родительских правах Фото:

Тюменский районный суд ограничил в правах мать, которая забрала ребенка из больницы без разрешения врачей. Несовершеннолетнюю девочку передали органам опеки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Суд ограничил мать в правах. Ребенка передал органам опеки. <…> В июне 2022 года девочка была госпитализирована, и ей сделали операцию. Не слушая лечащего врача, мать забрала ребенка из больницы и увезла в неизвестном направлении, чем поставила под угрозу жизнь дочери. Оценить состояние здоровья девочки врачи не имели возможности. По указанному матерью адресу, медики доступа к ребенку не получили», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Позднее тюменка снова обратилась в медучреждение, где врач решил поместить ребенка в стационар из-за ухудшения самочувствия. Однако женщина спустя три дня лечения увезла дочь и скрывала ее местоположение. В пресс-службе ведомства отметили, что ребенок с марта 2023 года также не посещал школу. В суд тюменка не пришла.

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Тюменский районный суд ограничил в правах мать, которая забрала ребенка из больницы без разрешения врачей. Несовершеннолетнюю девочку передали органам опеки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд ограничил мать в правах. Ребенка передал органам опеки. <…> В июне 2022 года девочка была госпитализирована, и ей сделали операцию. Не слушая лечащего врача, мать забрала ребенка из больницы и увезла в неизвестном направлении, чем поставила под угрозу жизнь дочери. Оценить состояние здоровья девочки врачи не имели возможности. По указанному матерью адресу, медики доступа к ребенку не получили», — рассказали в пресс-службе ведомства. Позднее тюменка снова обратилась в медучреждение, где врач решил поместить ребенка в стационар из-за ухудшения самочувствия. Однако женщина спустя три дня лечения увезла дочь и скрывала ее местоположение. В пресс-службе ведомства отметили, что ребенок с марта 2023 года также не посещал школу. В суд тюменка не пришла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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