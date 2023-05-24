Суд забрал ребенка у тюменки, которая сбежала с дочерью из больницы

25 мая 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Суд ограничил тюменку в родительских правах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Тюменский районный суд ограничил в правах мать, которая забрала ребенка из больницы без разрешения врачей. Несовершеннолетнюю девочку передали органам опеки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд ограничил мать в правах. Ребенка передал органам опеки. <…> В июне 2022 года девочка была госпитализирована, и ей сделали операцию. Не слушая лечащего врача, мать забрала ребенка из больницы и увезла в неизвестном направлении, чем поставила под угрозу жизнь дочери. Оценить состояние здоровья девочки врачи не имели возможности. По указанному матерью адресу, медики доступа к ребенку не получили», — рассказали в пресс-службе ведомства. Позднее тюменка снова обратилась в медучреждение, где врач решил поместить ребенка в стационар из-за ухудшения самочувствия. Однако женщина спустя три дня лечения увезла дочь и скрывала ее местоположение. В пресс-службе ведомства отметили, что ребенок с марта 2023 года также не посещал школу. В суд тюменка не пришла.

Тюменский районный суд ограничил в правах мать, которая забрала ребенка из больницы без разрешения врачей. Несовершеннолетнюю девочку передали органам опеки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд ограничил мать в правах. Ребенка передал органам опеки. <…> В июне 2022 года девочка была госпитализирована, и ей сделали операцию. Не слушая лечащего врача, мать забрала ребенка из больницы и увезла в неизвестном направлении, чем поставила под угрозу жизнь дочери. Оценить состояние здоровья девочки врачи не имели возможности. По указанному матерью адресу, медики доступа к ребенку не получили», — рассказали в пресс-службе ведомства. Позднее тюменка снова обратилась в медучреждение, где врач решил поместить ребенка в стационар из-за ухудшения самочувствия. Однако женщина спустя три дня лечения увезла дочь и скрывала ее местоположение. В пресс-службе ведомства отметили, что ребенок с марта 2023 года также не посещал школу. В суд тюменка не пришла.