В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб житель ЯНАО

26 мая 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Виктор Толкач погиб при исполнении воинского долга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Муравленко (ЯНАО) Виктор Толкач погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Ямальца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе муниципалитета. «При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб муравленковец Виктор Толкач. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что погибший ушел участвовать в спецоперации добровольцем. Прощание состоится в Храме Преображения Господня 28 мая в 12.30. Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Она направлена на защиту мирных граждан, которые проживают в республиках Донбасса. Долгие годы ВСУ обстреливают эти территории.

Житель Муравленко (ЯНАО) Виктор Толкач погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Ямальца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе муниципалитета. «При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб муравленковец Виктор Толкач. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что погибший ушел участвовать в спецоперации добровольцем. Прощание состоится в Храме Преображения Господня 28 мая в 12.30. Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Она направлена на защиту мирных граждан, которые проживают в республиках Донбасса. Долгие годы ВСУ обстреливают эти территории.