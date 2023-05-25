25 мая 2023

В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб житель ЯНАО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Виктор Толкач погиб при исполнении воинского долга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Муравленко (ЯНАО) Виктор Толкач погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Ямальца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб муравленковец Виктор Толкач. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что погибший ушел участвовать в спецоперации добровольцем. Прощание состоится в Храме Преображения Господня 28 мая в 12.30.

Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Она направлена на защиту мирных граждан, которые проживают в республиках Донбасса. Долгие годы ВСУ обстреливают эти территории.

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Житель Муравленко (ЯНАО) Виктор Толкач погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Ямальца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе муниципалитета. «При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб муравленковец Виктор Толкач. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что погибший ушел участвовать в спецоперации добровольцем. Прощание состоится в Храме Преображения Господня 28 мая в 12.30. Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Она направлена на защиту мирных граждан, которые проживают в республиках Донбасса. Долгие годы ВСУ обстреливают эти территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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