В зоне СВО при исполнении воинского долга погиб житель ЯНАО

Житель Муравленко (ЯНАО) Виктор Толкач погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Ямальца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб муравленковец Виктор Толкач. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что погибший ушел участвовать в спецоперации добровольцем. Прощание состоится в Храме Преображения Господня 28 мая в 12.30.
Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Она направлена на защиту мирных граждан, которые проживают в республиках Донбасса. Долгие годы ВСУ обстреливают эти территории.
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