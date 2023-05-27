Baza: два дрона-камикадзе атаковали нефтепровод в Псковской области

27 мая 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В результате атаки дронов никто не пострадал, сообщают СМИ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два украинских дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области. Об этом написали в telegram-канале Baza. «По предварительным данным атака произошла в ночь на 27 мая около половины пятого утра. Два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции вблизи деревни Литвиново», — передает telegram-канал. Уточняется, что после удара произошли два взрыва. В результате происшествия были повреждены фасады и остекления нескольких административных зданий. Пострадавших нет, уточняет Baza. Также глава региона Михаил Ведерников сообщил о повреждении здания нефтепровода в результате взрыва. Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Ранее беспилотник пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По данным СМИ, на территорию сбросили неустановленный боеприпас. Обошлось без пострадавших.

Два украинских дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области. Об этом написали в telegram-канале Baza. «По предварительным данным атака произошла в ночь на 27 мая около половины пятого утра. Два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции вблизи деревни Литвиново», — передает telegram-канал. Уточняется, что после удара произошли два взрыва. В результате происшествия были повреждены фасады и остекления нескольких административных зданий. Пострадавших нет, уточняет Baza. Также глава региона Михаил Ведерников сообщил о повреждении здания нефтепровода в результате взрыва. Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Ранее беспилотник пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По данным СМИ, на территорию сбросили неустановленный боеприпас. Обошлось без пострадавших.