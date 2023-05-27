Baza: два дрона-камикадзе атаковали нефтепровод в Псковской области

Два украинских дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«По предварительным данным атака произошла в ночь на 27 мая около половины пятого утра. Два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции вблизи деревни Литвиново», — передает telegram-канал. Уточняется, что после удара произошли два взрыва. В результате происшествия были повреждены фасады и остекления нескольких административных зданий. Пострадавших нет, уточняет Baza.
Также глава региона Михаил Ведерников сообщил о повреждении здания нефтепровода в результате взрыва. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее беспилотник пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По данным СМИ, на территорию сбросили неустановленный боеприпас. Обошлось без пострадавших.
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