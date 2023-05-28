Совбез Белоруссии: Минск прикрыл дороги на границе с Россией

Белоруссия приняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, отметив, что речь идет только о дорогах неосновного пользования
«Обратили внимание на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров — Российской Федерации. Ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», —
В начале мая на въезде в Белоруссию из РФ открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), где проводилась проверка паспортов. Это произошло из-за подготовки к выполнению соглашения между двумя странами о взаимном признании виз, пишет «Национальная служба новостей».
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