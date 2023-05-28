Совбез Белоруссии: Минск прикрыл дороги на границе с Россией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Вольфович отметил, что речь идет прикрытию о дорогах неосновного пользования Фото:

Белоруссия приняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, отметив, что речь идет только о дорогах неосновного пользования

«Обратили внимание на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров — Российской Федерации. Ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

В начале мая на въезде в Белоруссию из РФ открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), где проводилась проверка паспортов. Это произошло из-за подготовки к выполнению соглашения между двумя странами о взаимном признании виз, пишет «Национальная служба новостей».

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Белоруссия приняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, отметив, что речь идет только о дорогах неосновного пользования «Обратили внимание на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров — Российской Федерации. Ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ. В начале мая на въезде в Белоруссию из РФ открыли контрольно-пропускной пункт (КПП), где проводилась проверка паспортов. Это произошло из-за подготовки к выполнению соглашения между двумя странами о взаимном признании виз, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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