28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Мэр из ЯНАО рассказал, как он проведет лето

Андрей Кугаевский поделился с жителями Ямальского района своими планами на лето
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет глав ЯНАО, кугаевский андрей
Кугаевский: лето для меня самый ответственный этап в работе Фото:

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал о том, что летом предстоит выполнить очень много работы. Своими планами мэр поделился, отвечая на вопросы жителей.

«Лето для меня — самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей», — сообщил Кугаевский во время прямого эфира, трансляция которого прошла на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так же глава Ямальского района рассказал о том, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе. В теплую погоду мэр выезжает на рыбалку, любит собирать грибы и ягоды.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района ЯНАО Кугаевский раскритиковал подрядчика, который затягивает стройку нового современного детского сада в Мысе Каменном. На данный момент садик планируется достроить к концу года.

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Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал о том, что летом предстоит выполнить очень много работы. Своими планами мэр поделился, отвечая на вопросы жителей. «Лето для меня — самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей», — сообщил Кугаевский во время прямого эфира, трансляция которого прошла на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Так же глава Ямальского района рассказал о том, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе. В теплую погоду мэр выезжает на рыбалку, любит собирать грибы и ягоды. Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района ЯНАО Кугаевский раскритиковал подрядчика, который затягивает стройку нового современного детского сада в Мысе Каменном. На данный момент садик планируется достроить к концу года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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