Мэр из ЯНАО рассказал, как он проведет лето

Андрей Кугаевский поделился с жителями Ямальского района своими планами на лето

29 мая 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

Кугаевский: лето для меня самый ответственный этап в работе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал о том, что летом предстоит выполнить очень много работы. Своими планами мэр поделился, отвечая на вопросы жителей. «Лето для меня — самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей», — сообщил Кугаевский во время прямого эфира, трансляция которого прошла на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Так же глава Ямальского района рассказал о том, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе. В теплую погоду мэр выезжает на рыбалку, любит собирать грибы и ягоды. Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района ЯНАО Кугаевский раскритиковал подрядчика, который затягивает стройку нового современного детского сада в Мысе Каменном. На данный момент садик планируется достроить к концу года.

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал о том, что летом предстоит выполнить очень много работы. Своими планами мэр поделился, отвечая на вопросы жителей. «Лето для меня — самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей», — сообщил Кугаевский во время прямого эфира, трансляция которого прошла на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Так же глава Ямальского района рассказал о том, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе. В теплую погоду мэр выезжает на рыбалку, любит собирать грибы и ягоды. Ранее URA.RU рассказало, что глава Ямальского района ЯНАО Кугаевский раскритиковал подрядчика, который затягивает стройку нового современного детского сада в Мысе Каменном. На данный момент садик планируется достроить к концу года.