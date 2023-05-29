29 мая 2023

Счетная палата оценила влияние соцконтракта на доходы россиян

РБК: соцконтракт помог четверти россиян выйти из бедности
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Четверть заключивших соцконтракт вышли из бедности Фото:

Четверть людей, заключивших социальный контракт в 2022 году, вышли из границ бедности. Об этом сообщает федеральная Счетная палата.

«После завершения соцконтракта в 2021 году доходы в среднем повысились у 52,5% участников программы, в 2022 году — у 66%. У 22,5% участников в 2021 году и у 25% в 2022 году среднедушевой доход превысил границы бедности», — цитируют отчет Счетной палаты РБК.

Соцконтракт можно заключить по четырем направлениям: это поиск работы, открытие своего дела, помощь в сложной жизненной ситуации или развитие личного подсобного хозяйства. Цель такого партнерства с государством — повышение доходов семей и снижение уровня бедности по плановому показателю на 22% ежегодно. На эти цели для жителей 84 регионов России в 2021 году было направлено 26,6 миллиардов рублей, в 2022 году — 36,6 миллиардов рублей.

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Четверть людей, заключивших социальный контракт в 2022 году, вышли из границ бедности. Об этом сообщает федеральная Счетная палата. «После завершения соцконтракта в 2021 году доходы в среднем повысились у 52,5% участников программы, в 2022 году — у 66%. У 22,5% участников в 2021 году и у 25% в 2022 году среднедушевой доход превысил границы бедности», — цитируют отчет Счетной палаты РБК. Соцконтракт можно заключить по четырем направлениям: это поиск работы, открытие своего дела, помощь в сложной жизненной ситуации или развитие личного подсобного хозяйства. Цель такого партнерства с государством — повышение доходов семей и снижение уровня бедности по плановому показателю на 22% ежегодно. На эти цели для жителей 84 регионов России в 2021 году было направлено 26,6 миллиардов рублей, в 2022 году — 36,6 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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