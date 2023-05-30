30 мая 2023

Тюменские рыбаки плетут сети для участников спецоперации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки уже отправили около 20 сетей в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени участники клуба любителей рыбалки плетут летние и осенние маскировочные сети для участников спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал организатор telegram-канала «Диалоги о рыбалке Западной Сибири» Сергей Ермолаев.

«Сети мы начали плести не так давно, уже отправили на фронт около 20 сетей. Сейчас будем вязать летние и осенние сети. <…> Мы здесь, а наши парни на фронте, нам нужно сделать так, чтобы им было комфортно, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми», — рассказал URA.RU Ермолаев.

Рыбаки самостоятельно собирают деньги на материалы, необходимые для плетения сетей. Тюменец добавил, что также в зону СВО участники группы отправляют инструменты и небольшую печку.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Как рассказал президент России Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация соседнего государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени создали уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО.

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В Тюмени участники клуба любителей рыбалки плетут летние и осенние маскировочные сети для участников спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал организатор telegram-канала «Диалоги о рыбалке Западной Сибири» Сергей Ермолаев. «Сети мы начали плести не так давно, уже отправили на фронт около 20 сетей. Сейчас будем вязать летние и осенние сети. <…> Мы здесь, а наши парни на фронте, нам нужно сделать так, чтобы им было комфортно, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми», — рассказал URA.RU Ермолаев. Рыбаки самостоятельно собирают деньги на материалы, необходимые для плетения сетей. Тюменец добавил, что также в зону СВО участники группы отправляют инструменты и небольшую печку. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Как рассказал президент России Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация соседнего государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени создали уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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