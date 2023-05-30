Рыбаки уже отправили около 20 сетей в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени участники клуба любителей рыбалки плетут летние и осенние маскировочные сети для участников спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал организатор telegram-канала «Диалоги о рыбалке Западной Сибири» Сергей Ермолаев.

«Сети мы начали плести не так давно, уже отправили на фронт около 20 сетей. Сейчас будем вязать летние и осенние сети. <…> Мы здесь, а наши парни на фронте, нам нужно сделать так, чтобы им было комфортно, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми», — рассказал URA.RU Ермолаев.

Рыбаки самостоятельно собирают деньги на материалы, необходимые для плетения сетей. Тюменец добавил, что также в зону СВО участники группы отправляют инструменты и небольшую печку.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Как рассказал президент России Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация соседнего государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени создали уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО.