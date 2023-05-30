В Курганской области мэр проводил директора лицея в отставку в период ЕГЭ

31 мая 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Директор шадринского лицея №1 Ольга Степанова ушла на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан проводил директора лицея №1 Ольгу Степанову в отставку почетной грамотой и денежным вознаграждением. Об этом Мокан сообщил в своем telegram-канале. «Ольга Георгиевна Степанова — пример, каким должен быть учитель и руководитель. Школе и детям она посвятила большую часть жизни, сплотив возле себя команду сильных педагогов. Этой весной бессменный на протяжении 26 лет директор Лицея № 1 приняла решение оставить должность. Пожелал Ольге Георгиевне наслаждаться заслуженным отдыхом и вручил Почетную грамоту с денежным вознаграждением. Как Глава города скажу: благодаря таким людям Шадринск идет вперед! Как родитель добавлю: спасибо за ваш труд и за наших детей!» — написал Антом Мокан в своем telegram-канале. В администрации Шадринска URA.RU уточнили, что Ольга Степанова ушла по собственному желанию на заслуженный отдых. 31 мая — ее последний рабочий день в должности директора лицея. Ольга Степанова имеет знак «Отличник народного просвещения», благодарность президента РФ за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, а также звание почетного гражданина города Шадринска. Нового руководителя лицея выберут по конкурсу, исполнять обязанности директора лицея до конца учебного года будет заместитель Степановой. Ранее URA.RU писало, что директора школы села Целинное Курганской области уволили в период проведения экзаменов без отработки. По словам источника агентства, это стало неожиданностью для коллектива школы. До этого с поста главы округа внезапно ушел Александр Сытов. По данным источника, у силовиков возникли вопросы к Сытову по закупкам угля и ремонту школы. Глава Шадринска Антон Мокан вручил директору лицея №1 Ольге Степановой почетную грамоту фото: Telegram-канал Антона Мокана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан проводил директора лицея №1 Ольгу Степанову в отставку почетной грамотой и денежным вознаграждением. Об этом Мокан сообщил в своем telegram-канале. «Ольга Георгиевна Степанова — пример, каким должен быть учитель и руководитель. Школе и детям она посвятила большую часть жизни, сплотив возле себя команду сильных педагогов. Этой весной бессменный на протяжении 26 лет директор Лицея № 1 приняла решение оставить должность. Пожелал Ольге Георгиевне наслаждаться заслуженным отдыхом и вручил Почетную грамоту с денежным вознаграждением. Как Глава города скажу: благодаря таким людям Шадринск идет вперед! Как родитель добавлю: спасибо за ваш труд и за наших детей!» — написал Антом Мокан в своем telegram-канале. В администрации Шадринска URA.RU уточнили, что Ольга Степанова ушла по собственному желанию на заслуженный отдых. 31 мая — ее последний рабочий день в должности директора лицея. Ольга Степанова имеет знак «Отличник народного просвещения», благодарность президента РФ за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, а также звание почетного гражданина города Шадринска. Нового руководителя лицея выберут по конкурсу, исполнять обязанности директора лицея до конца учебного года будет заместитель Степановой. Ранее URA.RU писало, что директора школы села Целинное Курганской области уволили в период проведения экзаменов без отработки. По словам источника агентства, это стало неожиданностью для коллектива школы. До этого с поста главы округа внезапно ушел Александр Сытов. По данным источника, у силовиков возникли вопросы к Сытову по закупкам угля и ремонту школы.