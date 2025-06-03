«Все, что должно взорваться, будет взорвано»: Медведев пообещал Киеву возмездие за диверсии

Украину ждет «возмездие» за массированную атаку ВСУ на российские регионы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он добавил, что переговоры в Стамбуле проводятся не с целью достижения компромиссного урегулирования на основе «нереальных условий», а ради скорейшего достижения победы ВС РФ и окончательного устранения неонацистского режима. Именно такой посыл содержится в российском меморандуме, отметил Медведев.
Министерство обороны РФ 1 июня сообщило о попытках ВСУ нанести удары по военным аэродромам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть лиц, причастных к атакам, была задержана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.