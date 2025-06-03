«Все, что должно взорваться, будет взорвано»: Медведев пообещал Киеву возмездие за диверсии

Медведев пообещал Киеву возмездие за атаки ВСУ на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев отметил, что переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России
Медведев отметил, что переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украину ждет «возмездие» за массированную атаку ВСУ на российские регионы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. 

«Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев в своем telegram-канале

Он добавил, что переговоры в Стамбуле проводятся не с целью достижения компромиссного урегулирования на основе «нереальных условий», а ради скорейшего достижения победы ВС РФ и окончательного устранения неонацистского режима. Именно такой посыл содержится в российском меморандуме, отметил Медведев. 

Министерство обороны РФ 1 июня сообщило о попытках ВСУ нанести удары по военным аэродромам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть лиц, причастных к атакам, была задержана.

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Украину ждет «возмездие» за массированную атаку ВСУ на российские регионы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.  «Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев в своем telegram-канале.  Он добавил, что переговоры в Стамбуле проводятся не с целью достижения компромиссного урегулирования на основе «нереальных условий», а ради скорейшего достижения победы ВС РФ и окончательного устранения неонацистского режима. Именно такой посыл содержится в российском меморандуме, отметил Медведев.  Министерство обороны РФ 1 июня сообщило о попытках ВСУ нанести удары по военным аэродромам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Часть лиц, причастных к атакам, была задержана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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