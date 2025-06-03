Россиянам рассказали, когда можно уйти с работы пораньше

Депутат Нилов: 11 июня для россиян будет сокращенным рабочим днем
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий день 11 июня будет сокращенным, поскольку предшествует празднику День России
Рабочий день 11 июня будет сокращенным, поскольку предшествует празднику День России Фото:

Рабочий день 11 июня будет сокращен, поскольку является предпраздничным. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», — отметил Нилов в разговоре с РИА Новости. Это связано с предстоящим празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

В 2025 году из-за празднования Дня России, который выпадает на четверг, 12 июня, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя и дополнительные выходные — 13 июня также станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта. Для тех, кто будет работать в праздничные дни, предусмотрена повышенная оплата труда не менее чем в двойном размере или дополнительный день отдыха, что соответствует нормам Трудового кодекса РФ.

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Рабочий день 11 июня будет сокращен, поскольку является предпраздничным. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», — отметил Нилов в разговоре с РИА Новости. Это связано с предстоящим празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В 2025 году из-за празднования Дня России, который выпадает на четверг, 12 июня, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя и дополнительные выходные — 13 июня также станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта. Для тех, кто будет работать в праздничные дни, предусмотрена повышенная оплата труда не менее чем в двойном размере или дополнительный день отдыха, что соответствует нормам Трудового кодекса РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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