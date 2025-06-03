Россиянам рассказали, когда можно уйти с работы пораньше

Рабочий день 11 июня будет сокращен, поскольку является предпраздничным. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», — отметил Нилов в разговоре с РИА Новости. Это связано с предстоящим празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.
В 2025 году из-за празднования Дня России, который выпадает на четверг, 12 июня, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя и дополнительные выходные — 13 июня также станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта. Для тех, кто будет работать в праздничные дни, предусмотрена повышенная оплата труда не менее чем в двойном размере или дополнительный день отдыха, что соответствует нормам Трудового кодекса РФ.
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