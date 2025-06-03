В окрестностях поселка Теткино в Курской области после недавнего боя на видео сняли тела украинских боевиков. Соответствующие кадры опубликовал военный telegram-канал.
«Мотострелки ВКС и 56 полка ВДВ ГВ „Север“ делятся результатами своей боевой работы на Теткинском участке фронта», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На видеозаписи, распространенной каналом, можно увидеть тела по меньшей мере двоих бойцов ВСУ. Об их принадлежности Украине свидетельствует синяя лента на обмундировании.
Съемка велась на фоне густой растительности, что указывает на актуальность кадров. «Бойня у Теткино», как обозначил инцидент канал, стала очередной попыткой украинских подразделений прорвать российскую границу на этом участке.
В конце мая военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ, дислоцированного в Крыму, нанесли значительный урон силам ВСУ в районе населенного пункта Теткино, уничтожив значительное количество украинской пехоты и военной техники. Бойцы этого подразделения продолжают активно противодействовать украинским войскам как на территории Сумской области, так и оттеснять ВСУ от границы вглубь его позиций, пишет RT.
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