В Кургане 5 июня временно отключат воду в детсаду, военном комиссариате и в ряде других домов. Об этом сообщает АО «Водный союз» в своем tg-канале.
«Внимание! Плановое отключение холодного водоснабжения 5 июня. Для устранения аварии на линии холодного водоснабжения диаметром 200 мм по адресу: ул.Кремлева, 2, 5 июня с 09:00 до 17:00... Приносим извинения за временные неудобства и просим потребителей сделать необходимый запас воды», — предупредили в организации.
Список адресов, где отключат воду:
- ул. Кремлева № 2, 4а, 6, 7, 9, 12 (Военный комиссариат);
- ул. Сухэ-Батора № 1, 3, 3а, 5, 7;
- ул. Т. Невежина № 3 («Сибирско-Уральская энергетическая компания»), 4, 6а;
— ул. Победы № 3, 4, 10 (Колледж культуры);
- ул. Свердлова № 1а («Магнит»), 5, 7, 9 (Детский сад № 57 «Сказка»);
- ул. К. Мяготина № 32.
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