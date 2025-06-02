02 июня 2025

В Кургане временно отключат воду в детсаду и военном комиссариате. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Временные отключения воды пройдут 5 июня
Временные отключения воды пройдут 5 июня Фото:

В Кургане 5 июня временно отключат воду в детсаду, военном комиссариате и в ряде других домов. Об этом сообщает АО «Водный союз» в своем tg-канале.

«Внимание! Плановое отключение холодного водоснабжения 5 июня. Для устранения аварии на линии холодного водоснабжения диаметром 200 мм по адресу: ул.Кремлева, 2, 5 июня с 09:00 до 17:00... Приносим извинения за временные неудобства и просим потребителей сделать необходимый запас воды», — предупредили в организации.

Список адресов, где отключат воду:

- ул. Кремлева № 2, 4а, 6, 7, 9, 12 (Военный комиссариат);

- ул. Сухэ-Батора № 1, 3, 3а, 5, 7;

- ул. Т. Невежина № 3 («Сибирско-Уральская энергетическая компания»), 4, 6а;

— ул. Победы № 3, 4, 10 (Колледж культуры);

- ул. Свердлова № 1а («Магнит»), 5, 7, 9 (Детский сад № 57 «Сказка»);

- ул. К. Мяготина № 32.

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В Кургане 5 июня временно отключат воду в детсаду, военном комиссариате и в ряде других домов. Об этом сообщает АО «Водный союз» в своем tg-канале. «Внимание! Плановое отключение холодного водоснабжения 5 июня. Для устранения аварии на линии холодного водоснабжения диаметром 200 мм по адресу: ул.Кремлева, 2, 5 июня с 09:00 до 17:00... Приносим извинения за временные неудобства и просим потребителей сделать необходимый запас воды», — предупредили в организации. Список адресов, где отключат воду: - ул. Кремлева № 2, 4а, 6, 7, 9, 12 (Военный комиссариат); - ул. Сухэ-Батора № 1, 3, 3а, 5, 7; - ул. Т. Невежина № 3 («Сибирско-Уральская энергетическая компания»), 4, 6а; — ул. Победы № 3, 4, 10 (Колледж культуры); - ул. Свердлова № 1а («Магнит»), 5, 7, 9 (Детский сад № 57 «Сказка»); - ул. К. Мяготина № 32.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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