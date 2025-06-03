Сенат США удалил доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года

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Комитет сената США удалил доклад о предполагаемой им связи России с Трампом
Комитет сената США удалил доклад о предполагаемой им связи России с Трампом Фото:

Доклад комитета сената США по разведке о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы 2016 года удален с официального сайта. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на сообщения американских интернет-пользователей.

Как отмечает Newsweek, на страницах сайта, где ранее размещался документ, теперь появляется «Ошибка 404» с надписью «Не найдено». Доклад содержал утверждения о вмешательстве России в выборы президента США Дональда Трампа в 2016 году, которые российская сторона неоднократно опровергала. Причины удаления отчета не раскрываются.

В мае 2023 года спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал собственное расследование. По его данным, ни ФБР, ни другие американские спецслужбы не имели реальных доказательств сговора Трампа с Россией в 2016 году. Дарэм пришел к выводу, что запуск расследования ФБР по этому делу основывался на неподтвержденной информации и не был обоснован.

Российские власти на протяжении многих лет отвергали обвинения в попытках влияния на американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал отсутствие каких-либо подтверждающих фактов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал издания New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, присужденные за материалы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Сейчас по этому поводу идет судебное разбирательство, и на прошлой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела.

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Доклад комитета сената США по разведке о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы 2016 года удален с официального сайта. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на сообщения американских интернет-пользователей. Как отмечает Newsweek, на страницах сайта, где ранее размещался документ, теперь появляется «Ошибка 404» с надписью «Не найдено». Доклад содержал утверждения о вмешательстве России в выборы президента США Дональда Трампа в 2016 году, которые российская сторона неоднократно опровергала. Причины удаления отчета не раскрываются. В мае 2023 года спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал собственное расследование. По его данным, ни ФБР, ни другие американские спецслужбы не имели реальных доказательств сговора Трампа с Россией в 2016 году. Дарэм пришел к выводу, что запуск расследования ФБР по этому делу основывался на неподтвержденной информации и не был обоснован. Российские власти на протяжении многих лет отвергали обвинения в попытках влияния на американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал отсутствие каких-либо подтверждающих фактов. Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал издания New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, присужденные за материалы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Сейчас по этому поводу идет судебное разбирательство, и на прошлой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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