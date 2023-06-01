Невролог Царева: обморок часто свидетельствует о смертельных заболеваниях

01 июня 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Врач также говорит об опасности обморока на фоне диабета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обморок может быть признаком заболевания сердца, диабета, эпилепсии и инсульта. Об этом в предупредила врач-невролог Елена Царева. «Нарушение ритма сердца — одна из частых причин обморочных состояний. Вторая причина обмороков — это скачки давления. Если давление поднимается выше 160 мм рт. ст., <…> может наступить предынсультное состояние или даже инсульт», — рассказала Царева в интервью радио Sputnik. Также невролог добавила, что при сахарном диабете обмороки бывают связаны с резким повышением или понижением уровня сахара в крови. Кроме того, есть разновидность эпилепсии, которая проявляется только обмороками. Ранее терапевт Виктор Лишин предупредил, что курящие люди рискуют потерять сознание после очередной сигареты. Это обусловлено тем, что никотин сужает сосуды и влияет на сосудистую стенку и внутренние органы. В случае обморока после выкуренной сигареты терапевт Лишин посоветовал обратиться к неврологу и кардиологу.

Обморок может быть признаком заболевания сердца, диабета, эпилепсии и инсульта. Об этом в предупредила врач-невролог Елена Царева. «Нарушение ритма сердца — одна из частых причин обморочных состояний. Вторая причина обмороков — это скачки давления. Если давление поднимается выше 160 мм рт. ст., <…> может наступить предынсультное состояние или даже инсульт», — рассказала Царева в интервью радио Sputnik. Также невролог добавила, что при сахарном диабете обмороки бывают связаны с резким повышением или понижением уровня сахара в крови. Кроме того, есть разновидность эпилепсии, которая проявляется только обмороками. Ранее терапевт Виктор Лишин предупредил, что курящие люди рискуют потерять сознание после очередной сигареты. Это обусловлено тем, что никотин сужает сосуды и влияет на сосудистую стенку и внутренние органы. В случае обморока после выкуренной сигареты терапевт Лишин посоветовал обратиться к неврологу и кардиологу.