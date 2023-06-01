Невролог Царева: обморок часто свидетельствует о смертельных заболеваниях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор, прием врача
Врач также говорит об опасности обморока на фоне диабета Фото:

Обморок может быть признаком заболевания сердца, диабета, эпилепсии и инсульта. Об этом в предупредила врач-невролог Елена Царева.

«Нарушение ритма сердца — одна из частых причин обморочных состояний. Вторая причина обмороков — это скачки давления. Если давление поднимается выше 160 мм рт. ст., <…> может наступить предынсультное состояние или даже инсульт», — рассказала Царева в интервью радио Sputnik.

Также невролог добавила, что при сахарном диабете обмороки бывают связаны с резким повышением или понижением уровня сахара в крови. Кроме того, есть разновидность эпилепсии, которая проявляется только обмороками.

Ранее терапевт Виктор Лишин предупредил, что курящие люди рискуют потерять сознание после очередной сигареты. Это обусловлено тем, что никотин сужает сосуды и влияет на сосудистую стенку и внутренние органы. В случае обморока после выкуренной сигареты терапевт Лишин посоветовал обратиться к неврологу и кардиологу.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обморок может быть признаком заболевания сердца, диабета, эпилепсии и инсульта. Об этом в предупредила врач-невролог Елена Царева. «Нарушение ритма сердца — одна из частых причин обморочных состояний. Вторая причина обмороков — это скачки давления. Если давление поднимается выше 160 мм рт. ст., <…> может наступить предынсультное состояние или даже инсульт», — рассказала Царева в интервью радио Sputnik. Также невролог добавила, что при сахарном диабете обмороки бывают связаны с резким повышением или понижением уровня сахара в крови. Кроме того, есть разновидность эпилепсии, которая проявляется только обмороками. Ранее терапевт Виктор Лишин предупредил, что курящие люди рискуют потерять сознание после очередной сигареты. Это обусловлено тем, что никотин сужает сосуды и влияет на сосудистую стенку и внутренние органы. В случае обморока после выкуренной сигареты терапевт Лишин посоветовал обратиться к неврологу и кардиологу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...