Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США об РФ двумя словами

Полковник Макгрегор уличил в надменности и самообмане говорящих о слабости России

01 июня 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

США исходят из надменности и самообмана, говоря об РФ, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти США руководствуются самообманом и надменностью в плане оценки деятельности России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Они (США — прим. URA.RU) думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта», — заявил Дуглас Макгрегор во время интервью на youtube-канале Judging Freedom. По словам полковника, Вашингтон сочетает в себе надменность и самообман. Макгрегор уверен, что все в мире понимают, что у России сильная экономика и множество ресурсов, в отличие от заблуждений США. По данным экс-советника главы Пентагона, Вашингтон воспринимает Россию в перспективе 1994—1995 годов. Ранее URA.RU передавало слова Макгрегора, что Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Он уверен, что это идеологическая борьба.

Власти США руководствуются самообманом и надменностью в плане оценки деятельности России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Они (США — прим. URA.RU) думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта», — заявил Дуглас Макгрегор во время интервью на youtube-канале Judging Freedom. По словам полковника, Вашингтон сочетает в себе надменность и самообман. Макгрегор уверен, что все в мире понимают, что у России сильная экономика и множество ресурсов, в отличие от заблуждений США. По данным экс-советника главы Пентагона, Вашингтон воспринимает Россию в перспективе 1994—1995 годов. Ранее URA.RU передавало слова Макгрегора, что Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Он уверен, что это идеологическая борьба.