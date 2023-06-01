Экс-советник главы Пентагона описал заблуждения США об РФ двумя словами

Власти США руководствуются самообманом и надменностью в плане оценки деятельности России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Они (США — прим. URA.RU) думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта», — заявил Дуглас Макгрегор во время интервью на youtube-канале Judging Freedom. По словам полковника, Вашингтон сочетает в себе надменность и самообман.
Макгрегор уверен, что все в мире понимают, что у России сильная экономика и множество ресурсов, в отличие от заблуждений США. По данным экс-советника главы Пентагона, Вашингтон воспринимает Россию в перспективе 1994—1995 годов.
Ранее URA.RU передавало слова Макгрегора, что Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Он уверен, что это идеологическая борьба.
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