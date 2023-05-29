29 мая 2023

Экс-советник Пентагона Макгрегор объяснил, почему Запад хочет уничтожить Россию

Экс-советник Пентагона МАкгрегор: Запад не хочет смириться с сильной Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, сбойка
Западные страны развязали конфликт из-за усиления России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Об этом заявил бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — сообщил Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру

Ранее URA.RU рассказало, что полковник Макгрегор допустил возможность ввода иностранных войск на территорию Украины после поражения ВСУ. Также он сообщил, что США не стали влиять на украинские власти по проблеме дискриминации русского языка, тем самым, фактически спровоцировав конфликт.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Об этом заявил бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — сообщил Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру Ранее URA.RU рассказало, что полковник Макгрегор допустил возможность ввода иностранных войск на территорию Украины после поражения ВСУ. Также он сообщил, что США не стали влиять на украинские власти по проблеме дискриминации русского языка, тем самым, фактически спровоцировав конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...