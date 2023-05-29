Экс-советник Пентагона Макгрегор объяснил, почему Запад хочет уничтожить Россию

Экс-советник Пентагона МАкгрегор: Запад не хочет смириться с сильной Россией

30 мая 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Западные страны развязали конфликт из-за усиления России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Об этом заявил бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — сообщил Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру Ранее URA.RU рассказало, что полковник Макгрегор допустил возможность ввода иностранных войск на территорию Украины после поражения ВСУ. Также он сообщил, что США не стали влиять на украинские власти по проблеме дискриминации русского языка, тем самым, фактически спровоцировав конфликт.

Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Об этом заявил бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — сообщил Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру Ранее URA.RU рассказало, что полковник Макгрегор допустил возможность ввода иностранных войск на территорию Украины после поражения ВСУ. Также он сообщил, что США не стали влиять на украинские власти по проблеме дискриминации русского языка, тем самым, фактически спровоцировав конфликт.