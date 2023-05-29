Экс-советник Пентагона Макгрегор объяснил, почему Запад хочет уничтожить Россию

Запад обостряет конфликт на Украине из-за своего нежелания примириться с усилением России. Об этом заявил бывший советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это», — сообщил Дуглас Макгрегор
Ранее URA.RU рассказало, что полковник Макгрегор допустил возможность ввода иностранных войск на территорию Украины после поражения ВСУ. Также он сообщил, что США не стали влиять на украинские власти по проблеме дискриминации русского языка, тем самым, фактически спровоцировав конфликт.
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