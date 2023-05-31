Из-за аномальной жары в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. Там уточнили, что в период со 2 по 5 июня температура воздуха на территории региона поднимется до 36 градусов.
«Со 2 по 5 июня на юге Тюменской области местами ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +36 градусов и выше. Средняя суточная температура воздуха выше нормы на 10 и более градусов», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
Ранее URA.RU писало о том, что до 5 июня на территории Тюменской области не будет дождей. Такой прогноз дали синоптики портала Gismeteo.ru.
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