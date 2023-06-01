01 июня 2023
31 мая 2023

Житель Салехарда передал коллекционный советский «джип» бойцам СВО. Видео

Житель Салехарда Юрий Грозных передал в зону СВО отреставрированный ГАЗ-69
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада. Челябинск., газ69
Юрий Грозных из Салехарда передал в зону СВО редкий внедорожник ГАЗ-69 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Салехарда (ЯНАО), водитель с сорокалетним стажем Юрий Грозных, передал советский автомобиль ГАЗ-69 землякам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Редкую модель внедорожника он отреставрировал своими руками, сообщили представители окружной НКО «Народный фронт».

«Пригнал его [автомобиль ГАЗ-69] в 2018 году, возился с ним каждый день, перебрал его полностью. Хочется помочь военным, именно в зоне спецоперации», — сообщил Юрий Грозных в видеосюжете, опубликованном в telegram-канале комитета семей воинов Отечества по ЯНАО.

Автомобиль ГАЗ-69 выпускался с 1952 по 1973 годы, обладает повышенной проходимостью, предусмотрен для размещения восьми человек. В таком автомобиле можно установить пулемет или использовать его для перевозки раненых бойцов.

Ранее URA.RU рассказало, что из Ноябрьска в зону СВО были отправлены четыре автомобиля УАЗ и один ЗиЛ. Перед отправкой машины протестировал глава администрации города Алексей Романов. Российская Федерация проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В защите территорий принимают участие бойцы из всех регионов России, в том числе и с Ямала.

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Житель Салехарда (ЯНАО), водитель с сорокалетним стажем Юрий Грозных, передал советский автомобиль ГАЗ-69 землякам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Редкую модель внедорожника он отреставрировал своими руками, сообщили представители окружной НКО «Народный фронт». «Пригнал его [автомобиль ГАЗ-69] в 2018 году, возился с ним каждый день, перебрал его полностью. Хочется помочь военным, именно в зоне спецоперации», — сообщил Юрий Грозных в видеосюжете, опубликованном в telegram-канале комитета семей воинов Отечества по ЯНАО. Автомобиль ГАЗ-69 выпускался с 1952 по 1973 годы, обладает повышенной проходимостью, предусмотрен для размещения восьми человек. В таком автомобиле можно установить пулемет или использовать его для перевозки раненых бойцов. Ранее URA.RU рассказало, что из Ноябрьска в зону СВО были отправлены четыре автомобиля УАЗ и один ЗиЛ. Перед отправкой машины протестировал глава администрации города Алексей Романов. Российская Федерация проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В защите территорий принимают участие бойцы из всех регионов России, в том числе и с Ямала.
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