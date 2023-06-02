Нижегородский губернатор: Прилепин после покушения заново учится ходить

Писатель Захар Прилепин будет заново учиться ходить. Об этом заявил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Ему по сути необходимо заново начать ходить после всех операций с травмами», — написал Никитин в своем telegram-канале. Он отметил, что несмотря на сложный этап,у Прилепина боевой настрой.
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. Писателя доставили в местную больницу, где провели операцию. В машине Прилепина ехала его дочь. К моменту взрыва ее уже успели высадить из машины, пишут «Дни.ру». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!