Нижегородский губернатор: Прилепин после покушения заново учится ходить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация Новой Евразии. Тюмень, прилепин захар
У Захара Прилепина боевой настрой, сообщил губернатор Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин будет заново учиться ходить. Об этом заявил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Ему по сути необходимо заново начать ходить после всех операций с травмами», — написал Никитин в своем telegram-канале. Он отметил, что несмотря на сложный этап,у Прилепина боевой настрой.

Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. Писателя доставили в местную больницу, где провели операцию. В машине Прилепина ехала его дочь. К моменту взрыва ее уже успели высадить из машины, пишут «Дни.ру». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писатель Захар Прилепин будет заново учиться ходить. Об этом заявил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Ему по сути необходимо заново начать ходить после всех операций с травмами», — написал Никитин в своем telegram-канале. Он отметил, что несмотря на сложный этап,у Прилепина боевой настрой. Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. В его машине сработало взрывное устройство. Писателя доставили в местную больницу, где провели операцию. В машине Прилепина ехала его дочь. К моменту взрыва ее уже успели высадить из машины, пишут «Дни.ру». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва автомобиля осуществляли западные спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...