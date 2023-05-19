Патрушев: убийства Дугиной, Татарского и покушение на Прилепина координировали из США

Спецслужбы США осуществляли координацию терактов в России, среди которых убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«По имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, планировались и осуществлялись в координации со спецслужбами США», — передает слова Патрушева РИА Новости. Он подчеркнул, что к терактам относятся убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и попытка покушения на Захара Прилепина. Также в координации с американскими спецслужбами был осуществлен подрыв «Северных потоков», заключил Патрушев.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов признал, что украинская армия причастна к терактам в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что киевский режим и его сторонники — террористы.
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