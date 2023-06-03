03 июня 2023
02 июня 2023
01 июня 2023

Житель ЯНАО отправится в колонию на шесть лет за убийство жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не признался в совершении преступления Фото:

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) отправится в тюрьму за избиение жены во время ссоры, которое привело к смерти потерпевшей. Следователи сообщают, что суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«В городе Тарко-Сале, 24-летний мужчина в ходе ссоры нанес супруге несколько ударов в область живота. По заключению судебно-медицинской экспертизы женщина скончалась от закрытой травмы органов брюшной стенки. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщается на сайте управления СКР по ЯНАО.

Уточняется, что мужчина заявил правоохранительным органам о своей непричастности к произошедшему. Для доказательства вины следователи провели комплекс мероприятий и установили все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) отправится на девять лет в колонию строгого режима за убийство жены-иностранки. Следователям удалось доказать, что женщина скончалась от смертельных ударов, которые нанес ее супруг.

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Житель Тарко-Сале (ЯНАО) отправится в тюрьму за избиение жены во время ссоры, которое привело к смерти потерпевшей. Следователи сообщают, что суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. «В городе Тарко-Сале, 24-летний мужчина в ходе ссоры нанес супруге несколько ударов в область живота. По заключению судебно-медицинской экспертизы женщина скончалась от закрытой травмы органов брюшной стенки. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщается на сайте управления СКР по ЯНАО. Уточняется, что мужчина заявил правоохранительным органам о своей непричастности к произошедшему. Для доказательства вины следователи провели комплекс мероприятий и установили все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) отправится на девять лет в колонию строгого режима за убийство жены-иностранки. Следователям удалось доказать, что женщина скончалась от смертельных ударов, которые нанес ее супруг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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