Тюменские власти дали льготы братьям и сестрам участников СВО

В Тюменской области льготы для семей участников СВО расширили на родных и сводных братьев и сестер

07 июня 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Юные братья и сестры военных получат те же льготы, что и их дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Льготы, положенные членам семей участников спецоперации, в Тюменской области расширили на несовершеннолетних родных братьев и сестер военных, в том числе — сводных. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области „О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в ВС РФ и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции“. Дополнить список членов семьи полнородными и неполнородными несовершеннолетними братьями и сестрами», — говорится в документе. Речь идет о родных братьях и сестрах (которым еще не исполнилось 18 лет) участников спецоперации. Кроме того, льготы будут положены и в случае, если ребенок приходится военному родственником лишь по матери или отцу. Ранее право на соцподдержку имели только супруги, дочери и сыновья, родители, бабушки и дедушки, а также усыновленные или опекаемые участником СВО дети. Несовершеннолетним положены такие льготы, как двухразовое горячее питание в школах и трехразовое — в пришкольных летних лагерях, помощь при устройстве в детские сады и освобождение от платы за них, перевод в более близкую к дому школу и прочие.

Льготы, положенные членам семей участников спецоперации, в Тюменской области расширили на несовершеннолетних родных братьев и сестер военных, в том числе — сводных. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области „О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в ВС РФ и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции“. Дополнить список членов семьи полнородными и неполнородными несовершеннолетними братьями и сестрами», — говорится в документе. Речь идет о родных братьях и сестрах (которым еще не исполнилось 18 лет) участников спецоперации. Кроме того, льготы будут положены и в случае, если ребенок приходится военному родственником лишь по матери или отцу. Ранее право на соцподдержку имели только супруги, дочери и сыновья, родители, бабушки и дедушки, а также усыновленные или опекаемые участником СВО дети. Несовершеннолетним положены такие льготы, как двухразовое горячее питание в школах и трехразовое — в пришкольных летних лагерях, помощь при устройстве в детские сады и освобождение от платы за них, перевод в более близкую к дому школу и прочие.