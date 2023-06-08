Замруководителя АП Магомедов оценил межнациональную обстановку в Тюменской области

Заместитель руководителя администрации президента отметил, что в регионе нет повода для конфликтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель руководителя АП Магомедсалам Магомедов оценил межнациональные отношения и обстановку в регионе в ходе закрытого совещания. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Хочу отметить, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменская область входит в число лидеров — у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», — приводит инфоцентр слова Магомедова.

Отмечается, что более 80% жителей области позитивно оценивают межнациональные, межконфессиональные отношения в стране. А приоритетом стратегии государственной национальной политики является укрепление общегражданского единства.