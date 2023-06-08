Замруководителя АП Магомедов оценил межнациональную обстановку в Тюменской области

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, магомедов магомедсалам
Заместитель руководителя администрации президента отметил, что в регионе нет повода для конфликтов Фото:

Заместитель руководителя АП Магомедсалам Магомедов оценил межнациональные отношения и обстановку в регионе в ходе закрытого совещания. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Хочу отметить, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменская область входит в число лидеров — у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», — приводит инфоцентр слова Магомедова.

Отмечается, что более 80% жителей области позитивно оценивают межнациональные, межконфессиональные отношения в стране. А приоритетом стратегии государственной национальной политики является укрепление общегражданского единства.

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Заместитель руководителя АП Магомедсалам Магомедов оценил межнациональные отношения и обстановку в регионе в ходе закрытого совещания. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Хочу отметить, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Тюменская область входит в число лидеров — у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», — приводит инфоцентр слова Магомедова. Отмечается, что более 80% жителей области позитивно оценивают межнациональные, межконфессиональные отношения в стране. А приоритетом стратегии государственной национальной политики является укрепление общегражданского единства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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