09 июня 2023

Спасатели Тюменской области предупреждают жителей о граде и порывах ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Дикая орхидея закрылась. Екатеринбург, зонт, непогода, дождь
Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными Фото:

Главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает жителей региона об опасных погодных явлениях в виде града и порывах ветра местами до 22 метров в секунду. Ведомство уточняет, что по прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия в области ожидаются днем 11 июня.

«По данным Тюменского ЦГМС в Тюменской области 11 июня ожидается днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с, температура +16,+21, местами до +28», — сообщает ведомство в telegram-канале. Спасатели просят жителей области быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюмени 11 июня ждет дождливый и прохладный выходной. Все воскресенье будет лить дождь, а температура воздуха не поднимется выше 16 градусов.

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Главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает жителей региона об опасных погодных явлениях в виде града и порывах ветра местами до 22 метров в секунду. Ведомство уточняет, что по прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия в области ожидаются днем 11 июня. «По данным Тюменского ЦГМС в Тюменской области 11 июня ожидается днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с, температура +16,+21, местами до +28», — сообщает ведомство в telegram-канале. Спасатели просят жителей области быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюмени 11 июня ждет дождливый и прохладный выходной. Все воскресенье будет лить дождь, а температура воздуха не поднимется выше 16 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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