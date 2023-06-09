Спасатели Тюменской области предупреждают жителей о граде и порывах ветра

10 июня 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает жителей региона об опасных погодных явлениях в виде града и порывах ветра местами до 22 метров в секунду. Ведомство уточняет, что по прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия в области ожидаются днем 11 июня. «По данным Тюменского ЦГМС в Тюменской области 11 июня ожидается днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с, температура +16,+21, местами до +28», — сообщает ведомство в telegram-канале. Спасатели просят жителей области быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюмени 11 июня ждет дождливый и прохладный выходной. Все воскресенье будет лить дождь, а температура воздуха не поднимется выше 16 градусов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает жителей региона об опасных погодных явлениях в виде града и порывах ветра местами до 22 метров в секунду. Ведомство уточняет, что по прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия в области ожидаются днем 11 июня. «По данным Тюменского ЦГМС в Тюменской области 11 июня ожидается днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза, град, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с, температура +16,+21, местами до +28», — сообщает ведомство в telegram-канале. Спасатели просят жителей области быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Тюмени 11 июня ждет дождливый и прохладный выходной. Все воскресенье будет лить дождь, а температура воздуха не поднимется выше 16 градусов.